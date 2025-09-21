Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Київстар хоче продати унікальний номер — яка особливість

Київстар хоче продати унікальний номер — яка особливість

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:07
Київстар планує виставити на аукціон унікальний номер телефону
Телефон у руках чоловіка. Фото: Pexels

Мобільний оператор "Київстар" планує виставити на аукціон номер. Його особливістю є девʼять сімок. Крім того, стала відома стартова ціна.

Про це повідомляють у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

"Київстар" хоче виставити на аукціон номер із дев’ятьма сімками

Відомо, що на аукціон планують виставити такий номер: 0777777777.

Стартова ціна складає 3,5 мільйона гривень. Наразі невідомо, коли розпочнеться аукціон за особливий номер телефону.

Крім того, у мережі порівняли ціну з купівлею корів.

Київстар продасть унікальний номер
Порівняння витрат. Фото: "Труха"

Нагадаємо, "Київстар" попередив про зміни в умовах обслуговування абонентів. Йдеться про послуги "Роумінг як вдома".

Раніше Новини.LIVE розповідали ціни на одні з найдешевших пакетів послуг від мобільних операторів України.

українці аукціон Україна Київстар номер телефону
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації