Київстар планує виставити на аукціон унікальний номер телефону

Київстар хоче продати унікальний номер — яка особливість
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:07
Телефон у руках чоловіка. Фото: Pexels
Мобільний оператор "Київстар" планує виставити на аукціон номер. Його особливістю є девʼять сімок. Крім того, стала відома стартова ціна.
Про це повідомляють у соцмережах.
"Київстар" хоче виставити на аукціон номер із дев’ятьма сімками
Відомо, що на аукціон планують виставити такий номер: 0777777777.
Стартова ціна складає 3,5 мільйона гривень. Наразі невідомо, коли розпочнеться аукціон за особливий номер телефону.
Крім того, у мережі порівняли ціну з купівлею корів.
Нагадаємо, "Київстар" попередив про зміни в умовах обслуговування абонентів. Йдеться про послуги "Роумінг як вдома".
Раніше Новини.LIVE розповідали ціни на одні з найдешевших пакетів послуг від мобільних операторів України.
