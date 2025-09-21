Київстар планує виставити на аукціон унікальний номер телефону

Телефон у руках чоловіка. Фото: Pexels

Мобільний оператор "Київстар" планує виставити на аукціон номер. Його особливістю є девʼять сімок. Крім того, стала відома стартова ціна.

Про це повідомляють у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

"Київстар" хоче виставити на аукціон номер із дев’ятьма сімками

Відомо, що на аукціон планують виставити такий номер: 0777777777.

Стартова ціна складає 3,5 мільйона гривень. Наразі невідомо, коли розпочнеться аукціон за особливий номер телефону.

Крім того, у мережі порівняли ціну з купівлею корів.

Порівняння витрат. Фото: "Труха"

Нагадаємо, "Київстар" попередив про зміни в умовах обслуговування абонентів. Йдеться про послуги "Роумінг як вдома".

Раніше Новини.LIVE розповідали ціни на одні з найдешевших пакетів послуг від мобільних операторів України.