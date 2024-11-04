Ведет ли Украина переговоры с РФ о прекращении ударов по энергоструктуре

Киев готов к договоренностям об энергобезопасности, — Reuters
Украина не будет выступать против того, чтобы посредники посодействовали заключению соглашения об энергетической безопасности. В том числе рассматривается вариант переговоров между Украиной и Россией.
Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Reuters.
Ведет ли Украина переговоры об энергетической безопасности с Россией
Издание, ссылаясь на слова руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, отмечает, что Киев не будет против, если Катар или какая-либо другая страна договорится о соглашении по энергетической безопасности. Однако пока этого не произошло.
"Если Катар или другая страна готова реализовать эти договоренности через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, пожалуйста, сделайте это", — отметил глава Офиса Президента.
Андрей Ермак не сообщил о каких именно договоренностях идет речь. Однако он добавил, что Украина пока не ведет прямые переговоры с Россией по этому вопросу.
Почему сорвались предварительные договоренности по энергобезопасности
Ранее издание Financial Times сообщало о том, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Отметили, что Киев пытается возобновить переговоры, которые начали при посредничестве Катара еще летом. Однако тогда соглашения не удалось достичь из-за наступления Украины на Курскую область.
"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении чего-либо. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сообщил FT дипломат, информированный о переговорах.
Отметим, что и в России и Украине такое сообщение опровергли. Информацию о переговорах по прекращению ударов по объектам критической инфраструктуры не подтвердила ни одна из сторон.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время россияне направляют большинство ударов против объектов критической инфраструктуры.
Ранее президент Украины также отмечал, что приостановка ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.
Читайте Новини.LIVE!