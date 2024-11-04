Ведет ли Украина переговоры с РФ о прекращении ударов по энергоструктуре

Украина обдумывает вариант договоренностей с РФ по энергобезопасности. Фото: Pexels

Украина не будет выступать против того, чтобы посредники посодействовали заключению соглашения об энергетической безопасности. В том числе рассматривается вариант переговоров между Украиной и Россией.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Reuters.

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Издание, ссылаясь на слова руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, отмечает, что Киев не будет против, если Катар или какая-либо другая страна договорится о соглашении по энергетической безопасности. Однако пока этого не произошло.

"Если Катар или другая страна готова реализовать эти договоренности через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, пожалуйста, сделайте это", — отметил глава Офиса Президента.

Андрей Ермак не сообщил о каких именно договоренностях идет речь. Однако он добавил, что Украина пока не ведет прямые переговоры с Россией по этому вопросу.

Почему сорвались предварительные договоренности по энергобезопасности

Ранее издание Financial Times сообщало о том, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Отметили, что Киев пытается возобновить переговоры, которые начали при посредничестве Катара еще летом. Однако тогда соглашения не удалось достичь из-за наступления Украины на Курскую область.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном возобновлении чего-либо. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сообщил FT дипломат, информированный о переговорах.

Отметим, что и в России и Украине такое сообщение опровергли. Информацию о переговорах по прекращению ударов по объектам критической инфраструктуры не подтвердила ни одна из сторон.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время россияне направляют большинство ударов против объектов критической инфраструктуры.

Ранее президент Украины также отмечал, что приостановка ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.