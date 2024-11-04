Чи веде Україна переговори з РФ про припинення ударів по енергоструктурі

Україна обмірковує варіант угоди з РФ щодо енергобезпеки. Фото: Pexels

Україна не буде виступати проти того, щоб посередники посприяли укладенню угоди про енергетичну безпеку. В тому числі розглядають варіант переговорів між Україною та Росією.

Про це в понеділок, 4 листопада, повідомляє Reuters.

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Видання, посилаючись на слова керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, зазначає, що Київ не буде проти, якщо Катар або будь-яка інша країна домовиться про угоду щодо енергетичної безпеки. Однак поки що цього не відбулось.

"Якщо Катар чи інша країна готова реалізувати ці домовленості через угоди окремо з Україною і окремо з Росією, будь ласка, зробіть це", — зазначив очільник Офісу Президента.

Андрій Єрмак не повідомив про які саме домовленості йдеться. Однак він додав, що Україна поки що не веде прямих переговорів з Росією щодо цього питання.

Чому зірвались попередні домовленості щодо енергобезпеки

Раніше видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що Україна та Росія нібито ведуть перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зазначили, що Київ намагається відновити переговори, які розпочали за посередництва Катару ще влітку. Однак тоді угоди не вдалося досягти через наступ України на Курську область.

"Існують дуже ранні розмови про потенційне поновлення чогось. Зараз ідуть розмови про енергетичні об’єкти", — повідомив FT дипломат, поінформований про переговори.

Зазначимо, що і в Росії й в Україні таке повідомлення спростували. Інформацію про переговори щодо припинення ударів по об’єктах критичної інфраструктури не підтвердила жодна зі сторін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що за наразі росіяни спрямовують більшість ударів проти об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше президент України також зазначав, що припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни.