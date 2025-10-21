Пекин перехватил инициативу торговли в Азии у Москвы — на рынках каких стран РФ теперь не фаворит

Диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Объемы торговли Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном по итогам 2024 года более чем вдвое превзошли товарооборот этих стран с Россией. Пекин захватил ключевые рынки стран Центральной Азии, с которыми РФ торговала десятилетиями.

Об этом в своем аналитическом материале пишет британская газета The Telegraph.

Насколько увеличился товарооборот Китая на этих рынках

Издание акцентирует, что в прошлом году российский товарооборот с центральноазиатскими государствами превысил 45 млрд долларов (по словам самого Путина). А согласно данным китайского агентства "Синьхуа", объем торговли Китая со странами региона в прошлом году составил 94,8 млрд долларов.

Интересно, что четверть века назад ситуация была прямо противоположной. В начале двухтысячных годов, объем торговли России со странами Центральной Азии более чем в пять раз превышал торговлю Китая с этим регионом, пишет The Telegraph.

Российский товарооборот с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном в 2000 году составлял 9 млрд долларов, китайский — 1,7 млрд В 2010 году объем торговли России и Центральной Азии был выше ее товарооборота с Китаем в полтора раза — 15 млрд долларов против 10 млрд долларов.

Как Китаю удалось захватить эти рынки

Китайская торговля в Центральной Азии стремительно выросла после запуска в 2013 году программы Пекина "Один пояс, один путь", отмечает The Telegraph. В 2015 году товарооборот Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном достиг 30 млрд долларов, тогда как российский составил 18,6 млрд.

После начала широкомасштабной агрессии против Украины падение товарооборота с РФ стало снижаться лавинообразно. За последние три года рост роли Китая во внешнем товарообороте стран Центральной Азии ускорился еще сильнее, пишет The Telegraph.

Пока внимание Москвы было отвлечено от региона, Пекин заполнил образовавшийся вакуум, не только заключая все больше соглашений о поставках ресурсов с центральноазиатскими странами, но и развернув бурное строительство инфраструктуры по всему региону.

Цель очевидна: обеспечить Китай независимо от геополитической конъюнктуры возможностью бесперебойного транзита товаров с Европой и другими мировыми рынками, пишет The Telegraph.

