Диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Обсяги торгівлі Китаю з Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном та Киргизстаном за підсумками 2024 року більш ніж удвічі перевершили товарообіг цих країн з Росією. Пекін захопив ключові ринки країн Центральної Азії, з якими РФ торгувала десятиліттями.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише британська газета The Telegraph.

Наскільки збільшився товарообіг Китаю на цих ринках

Видання акцентує, що минулого року російський товарообіг з центральноазіатськими державами перевищив 45 млрд доларів (за словами самого Путіна). А згідно з даними китайського агентства "Сіньхуа", обсяг торгівлі Китаю з країнами регіону минулого року становив 94,8 млрд доларів.

Цікаво, що чверть століття тому ситуація була прямо протилежною. На початку двотисячних років, обсяг торгівлі Росії з країнами Центральної Азії більш ніж уп'ятеро перевищував торгівлю Китаю з цим регіоном, пише The Telegraph.

Російський товарообіг з Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Киргизстаном у 2000 році становив 9 млрд доларів, китайський — 1,7 млрд У 2010 році обсяг торгівлі Росії та Центральної Азії був вищим за її товарообіг з Китаєм у півтора раза — 15 млрд доларів проти 10 млрд доларів.

Як Китаю вдалось захопити ці ринки

Китайська торгівля в Центральній Азії стрімко зросла після запуску у 2013 році програми Пекіна "Один пояс, один шлях", зазначає The Telegraph. У 2015 році товарообіг Китаю з Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном та Киргизстаном досяг 30 млрд доларів, тоді як російський склав 18,6 млрд.

Після початку широкомасштабної агресії проти України падіння товарообігу з РФ стало знижуватись лавиноподібно. За останні три роки зростання ролі Китаю у зовнішньому товарообігу країн Центральної Азії прискорилося ще сильніше, пише The Telegraph.

Поки увага Москви була відвернена від регіону, Пекін заповнив вакуум, що утворився, не тільки укладаючи все більше угод про постачання ресурсів з центральноазіатськими країнами, а й розгорнувши бурхливе будівництво інфраструктури по всьому регіону.

Ціль очевидна: забезпечити Китай незалежно від геополітичної кон'юнктури можливістю безперебійного транзиту товарів з Європою та іншими світовими ринками, пише The Telegraph.

