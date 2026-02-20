День памяти Героев Небесной Сотни — заявление Кирилла Буданова

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в День Героев Небесной Сотни в Украине обратился к гражданам и заявил, что память касается не только прошлого, но и того, как страна живет сегодня, потому что за свободу приходится бороться каждый день.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Кирилла Буданова.

В своем обращении Кирилл Буданов подчеркнул, что День Героев Небесной Сотни, по его убеждению, не сводится к формальной отметке в календаре. Он описал эту дату как повод вспомнить погибших и одновременно поставить себе базовые вопросы о собственной идентичности и то, каким должно быть государство.

Заявление Буданова. Фото: скриншот

"Впервые в этом тысячелетии украинцы вышли в бой за свою свободу именно на Майдан. И не ради славы или наград. Они вышли за право жить в свободной и независимой стране. Да, они были разными — по возрасту, профессиям, взглядам. Но всех объединило главное: ответственность за будущее. События тех дней изменили не только политику или историю. Они изменили нас. Показали, что достоинство — это не громкое слово, а выбор, который иногда стоит самого дорогого", — высказался Буданов.

В своем обращении он также связал память о Небесной Сотне с тем, как страна живет сегодня. Буданов отметил, что речь идет о честности, взаимной поддержке и о способности не отворачиваться в сложные моменты.

Президент Украины Владимир Зеленский также почтил погибших героев Небесной Сотни.

В августе прошлого года, в 2025 году, Кабмин принял решение о расширении категории граждан, имеющих право на льготы. Среди них теперь есть участники Майдана.