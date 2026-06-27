Кирилл Буданов объяснил, как в Украине устроена оборонная демократия

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает функционирование демократических институтов и защиту прав граждан. Именно это, по словам главы ОП, является примером украинской оборонной демократии.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Что заявил Буданов о демократии и силе Украины

Во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии, где обсуждали будущее Украины, её место в мире и вызовы, которые встанут перед государством после завершения войны, глава Офиса Президента заявил:

"На мой взгляд, мы сегодня живем в условиях гибридного военного положения. Это уникальный опыт, когда, несмотря на предусмотренные Конституцией и законами ограничения, мы сохраняем полноценное функционирование демократических институтов и защиту интересов граждан. Это и есть наша оборонная демократия, где свобода — это то, что мы защищаем с оружием в руках", — отметил Буданов.

В то же время он подчеркнул, что место Украины в мире зависит только от самих украинцев. По его словам, государство должно четко определить свою цель — быть сильным и конкурентоспособным, ведь мир уважает тех, кто обладает силой и волей ее применять.

Отдельное внимание в ходе дискуссии уделили будущим отношениям Украины с соседними государствами. По мнению Буданова, в этой сфере необходимо последовательно отстаивать собственные национальные интересы.

Говоря о послевоенном будущем, глава ОП подчеркнул, что сильная Украина нужна прежде всего самим украинцам.

"Мы должны четко осознавать: сильная Украина нужна только нам. Для всех остальных мы будем конкурентами. И это естественно — так устроен взрослый мир", — подчеркнул он.

По словам Буданова, именно такие дискуссии с молодежью формируют видение будущего государства и придают уверенность в том, что Украина движется по правильному пути.

Напомним, ранее Кирилл Буданов также провел закрытую встречу со студентами KSE University.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии, в ходе которой обсуждались будущее Украины и вызовы, стоящие перед государством. В ходе беседы также затрагивались вопросы развития страны и её дальнейших перспектив.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил логику действий России. По его словам, продвижение Украины в Европейский Союз противоречит интересам Кремля, поэтому РФ пытается дискредитировать этот процесс с помощью информационных операций.