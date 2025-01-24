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Ким признался, кто владелец Telegram-канала Николаевский Ванек

24 января 2025 09:58
Анастасия Постоенко - Редактор
Кто администратор канала Николаевский Ванек - Виталий Ким рассказал подробности
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА
Анастасия Постоенко - Редактор

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал об авторе Telegram-канала "Николаевский Ванек". По словам Кима, этот канал ведет реальный человек, по имени Иван, который является настоящим патриотом.

Об этом Виталий Ким рассказал журналистам ТСН.

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Виталий Ким рассказал, что познакомился с владельцем канала, когда он еще был не таким популярным и имел всего 30 тысяч подписчиков.

"Это реальный человек, который очень патриотичен и он не занимается рекламой или политической деятельностью. Парень идейно работает и спит меньше, чем я. Я ему звоню в 23:00 и спрашиваю, проснулся ли он. Он может пойти спать в 11:00 дня", — сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА поговаривает, что автор канала может когда-то таки появиться на публику.

"Предлагали кучу денег за разное. Он не занимается рекламой. Не занимается какой-то политической деятельностью. Тупо запаянный по войне ради победы парень", — сказал Ким.

Что известно о канале "Николаевский Ванек" в Telegram

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Данные о Telegram-канале. Фото: скриншот

На данный момент канал "Николаевский Ванек" имеет более 2,6 млн подписчиков и входит в топ самых популярных в Украине. В основном администратор сообщает о повтиряних угрозах со стороны России, публикует новости с фронта и помогает украинской армии сборами на необходимое оборудование. На канале публикации в основном на русском языке.

Напомним, в марте 2024 года Виталий Ким немного рассказывал об администраторе канала "Николаевский Ванек". Тогда он отрицал, что причастен к ведению канала.

Также Виталий Ким прокомментировал слухи, что россияне якобы начали наступление на юге Украины.

 

украинцы соцсети Telegram Виталий Ким

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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