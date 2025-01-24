Хто адміністратор каналу Николаевский Ванек — Віталій Кім розповів подробиці

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про автора Telegram-каналу "Николаевский Ванек". За словами Кіма, цей канал веде реальна людина, на ім'я Іван, яка є справжнім патріотом.

Про це Віталій Кім розповів журналістам ТСН.

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Віталій Кім розповів, що познайомився із власником каналу, коли він ще був не таким популярним і мав лише 30 тисяч підписників.

"Це реальна людина, яка дуже патріотична і він не займається рекламою чи політичною діяльністю. Хлопець ідейно працює і спить менше, ніж я. Я йому телефоную о 23:00 і питаю, чи прокинувся. Він може піти спати об 11:00 дня", — сказав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОВА подейкує, що автор каналу може колись таки з'явитися на публіку. Кім зазначив, що власник каналу молодший за нього, проте не уточнив, наскільки саме.

"Пропонували купу грошей за різне. Він не займається рекламою. Не займається якоюсь політичною діяльністю. Тупо запаяний по війні заради перемоги хлопець", — сказав Кім.

Що відомо про канал "Николаевский Ванек" в Telegram

Дані про Telegram-канал. Фото: скриншот

Наразі канал "Николаевский Ванек" має понад 2,6 млн підписників і входить в топ найпопулярніших в Україні. Здебільшого адміністратор повідомляє про повтіряні загрози з боку Росії, публікує новини з фронту та допомагає українській армії зборами на необхідне обладнання. На каналі публікації здебільшого російською мовою.

Нагадаємо, у березні 2024 року Віталій Кім трохи розповідав про адміністратора каналу "Николаевский Ванек". Тоді він заперечив, що причетний до ведення каналу.

Також Віталій Кім прокоментував чутки про те, що росіяни нібито почали наступ на півдні України.