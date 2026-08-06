Ким заявил, что ветеранская политика должна быть в фокусе украинской дипломатии

Виталий Ким. Фото: Минветеранов

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Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что политика в отношении ветеранов должна стать одним из постоянных направлений работы украинских дипломатических миссий за рубежом. По его словам, сегодня в Украине насчитывается более 1,8 миллиона ветеранов и ветеранок, большинство из которых — люди трудоспособного возраста.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Гуманитарные инициативы и политика в отношении ветеранов", которая состоялась в рамках ежегодного Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает Новини.LIVE.

Ким отметил роль ветеранов в восстановлении Украины

По словам Кима, успешная реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь является важным условием социальной сплоченности, экономического восстановления и долгосрочной устойчивости государства.

Ким на панельной дискуссии. Фото: Минветеранов

Чиновник подчеркнул, что развитие современной ветеранской политики является неотъемлемой составляющей европейской интеграции Украины, ведь украинские ветераны уже сегодня формируют будущее ветеранское сообщество Европейского Союза.

"Люди, которые защищали Украину, уже внесли свой решающий вклад в будущее нашего государства. Наша общая задача — создать условия, чтобы после завершения службы они имели возможность восстановить здоровье, получить образование или освоить новую профессию, найти работу или открыть собственное дело и в дальнейшем оставаться движущей силой восстановления Украины", — подчеркнул министр.

Ким на панельной дискуссии. Фото: Минветеранов

Глава Минветеранов призвал руководителей украинских дипломатических миссий сделать политику в отношении ветеранов одним из приоритетов своей работы и активнее развивать сотрудничество с международными партнерами.

В частности, речь идет о расширении программ медицинской, физической и психологической реабилитации ветеранов, развитие партнерства между украинскими и зарубежными реабилитационными центрами, поддержку международных программ для детей ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины, а также привлечение международной помощи для развития ветеранской политики.

Как сообщали Новини.LIVE, после назначения министром по делам ветеранов Виталий Ким ответил на критику по поводу отсутствия у него статуса ветерана и профильного опыта. Он заявил, что с 2022 года живет войной, сознательно избрал работу у Минветеранов вместо других должностей и пообещал за год продемонстрировать результат, который будет полезен ветеранскому сообществу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжают работать над усовершенствованием государственной ветеранской политики. В частности, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии социальной защиты ветеранов войны и членов их семей, а также запрещает сокращать предусмотренные законом льготы из-за нехватки средств в бюджете.