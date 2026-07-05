Ким: военная администрация усилит безопасность в Южноукраинске

Виталий Ким. Фото: Facebook/Виталий Ким

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Президент Украины подписал указ о создании Южно-Украинской городской военной администрации. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, такое решение связано прежде всего со стратегическим значением Южно-Украинской атомной электростанции и необходимостью усилить безопасность региона.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Зачем нужна военная администрация в Южно-Украинске

Ким пояснил, что Южноукраинск является городом-спутником Южноукраинской АЭС, которая является одним из ключевых объектов критической энергетической инфраструктуры страны. Именно поэтому город нуждается в дополнительной координации в сфере обороны и защиты.

"Южноукраинск — это город-спутник Южноукраинской атомной станции. Это чрезвычайно важный для региона объект, который обеспечивает не менее трех гигаватт выработки электроэнергии. Именно поэтому там должны быть созданы все необходимые условия — как в вопросах безопасности, так и в социальной сфере и обеспечении работы станции", — подчеркнул Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что создание военной администрации не означает прекращения работы органов местного самоуправления. Мэр и депутаты продолжат исполнять свои полномочия, в то время как новая администрация будет помогать координировать вопросы безопасности и взаимодействие с центральной властью.

"Это укрепление местного самоуправления, а не его подмена. Мэр и депутаты занимаются экономическими и социальными вопросами, а военная администрация усиливает работу в сфере безопасности и взаимодействие с центральными органами власти. Это означает, что мы укрепляем нашу обороноспособность, создавая дополнительную военную администрацию в Южноукраинске", — отметил глава Николаевской ОВА.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области сохраняется дефицит медицинских кадров, поэтому в регионе усиливают меры по привлечению врачей. В частности, в государственную программу обеспечения медиков служебным жильем вновь включили город Николаев.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что удары Сил обороны Украины по российской логистике уже дают результат, однако их полный эффект станет заметным не сразу. По его словам, существенные последствия для возможностей оккупантов могут проявиться в течение ближайших 2–3 месяцев.