Участие КНДР в войне в Украине — Ким Чен Ын сделал новое циничное заявление о РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в войне против Украины. Пхеньян рассматривает сотрудничество с Москвой как часть стратегического партнерства и не намерен менять этот курс.

Об этом сообщает Reuters.

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Ким Чен Ын во время визита в министерство обороны в честь дня основания своей армии сделал несколько заявлений. Однако он избежал упоминаний об агрессии РФ и ее вторжении в Украину.

Зато в своих высказываниях он повторял риторику Кремля о "защите суверенитета и территориальной целостности".

"Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливую борьбу российской армии и народа за защиту их суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что в Курской области России находится более 11 тысяч военных из Северной Кореи. По имеющейся информации, они уже принимали участие в боевых действиях против украинских сил, маскируясь под жителей Дальнего Востока.

Стоит отметить, что ранее появлялись предположения об участии военных КНДР в войне на территории Украины. Однако оперативно-тактическая группировка "Харьков" официально опровергла эти заявления.