Участь КНДР у війні в Україні — Кім Чен Ин зробив нову цинічну заяву про РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР продовжить підтримувати Росію у війні проти України. Пхеньян розглядає співпрацю з Москвою як частину стратегічного партнерства й не має наміру змінювати цей курс.

Про це повідомляє Reuters.

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Кім Чен Ин під час візиту до міністерства оборони на честь дня заснування своєї армії зробив кілька заяв. Проте він уникнув згадок про агресію РФ та її вторгнення в Україну.

Натомість у своїх висловлюваннях він повторював риторику Кремля про "захист суверенітету та територіальної цілісності".

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу боротьбу російської армії та народу за захист їхнього суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всебічне стратегічне партнерство між КНДР і Росією", — наголосив Кім Чен Ин.

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії перебуває понад 11 тисяч військових з Північної Кореї. За наявною інформацією, вони вже брали участь у бойових діях проти українських сил, маскуючись під жителів Далекого Сходу.

Варто зазначити, що раніше з’являлися припущення про участь військових КНДР у війні на території України. Однак оперативно-тактичне угруповання "Харків" офіційно спростувало ці заяви.