"Килзона" расширяется: медик 23-й ОМБр об эвакуации раненых

Эвакуация раненого, медицинская служба "Ульф". Фото: Alina Mykhailova/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Эвакуация раненых с фронта за последний год значительно усложнилась из-за расширения так называемой "зоны огня". В то же время военные медики все активнее используют наземные роботизированные комплексы, которые помогают вывозить раненых из опасных участков; кроме того, из-за постоянной угрозы атак дронов эвакуационным группам приходится преодолевать большие расстояния.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал офицер медицинской службы 23-й ОМБр с позывным "Атлет".

Как действуют российские войска на Александровском направлении

По словам медика, на Александровском направлении российские военные пытаются продвигаться небольшими пехотными группами. Речь идет о подразделениях по одному-двум военным, которые ищут слабые места в украинской обороне.

После этого противник пытается закрепиться на найденных позициях и постепенно расширять зону своего влияния.

Эвакуация раненых стала сложнее

Отдельным вызовом для украинских военных медиков остается эвакуация раненых с передовых позиций. За последний год этот процесс стал значительно сложнее, хотя в то же время военная медицина активно внедряет новые технологии.

Главной причиной усложнения медицинской эвакуации медик назвал расширение так называемой "килзоны" — территории, на которой эвакуационные группы могут оказаться под постоянной угрозой ударов вражеских беспилотников.

Из-за этого медикам приходится преодолевать все большие расстояния под угрозой атак. На отдельных участках фронта эвакуация раненых остается чрезвычайно сложной независимо от времени суток или погодных условий.

Для эвакуации используют роботизированные комплексы

В то же время эвакуация становится более технологичной. Для вывоза раненых из опасных участков все активнее применяются наземные роботизированные комплексы.

Такие системы позволяют снизить риски для медиков и эвакуационных групп, поскольку часть задач можно выполнять без непосредственного нахождения людей в зоне поражения. Использование наземных роботизированных систем для медицинской эвакуации уже называют одним из ключевых направлений развития военной медицины.

Современные условия на фронте вынуждают постоянно адаптировать способы эвакуации раненых к новым угрозам, прежде всего связанным с массовым применением беспилотников.

Новини.LIVE писали, что в этом эфире медик 23 ОМБр с позывным "Атлет" рассказал, что, несмотря на то, что эвакуация раненых с фронта стала более длительной, количество ампутаций, вызванных длительной транспортировкой, снижается. Он связывает это с лучшей подготовкой военнослужащих: бойцы оперативнее реагируют на травмы, правильно оказывают домедицинскую помощь и знают, как действовать до прибытия эвакуационной группы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие почти четыре месяца остаются на боевых позициях в Запорожской области, хотя изначально их отправляли туда лишь на месяц для замены семи бойцов. По словам командира, военные столкнулись с серьезными проблемами со снабжением и уничтоженными позициями.