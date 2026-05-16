Главная Новости дня Киевщина и Житомирщина подписали меморандум о намерении вступления в АПГГ

Дата публикации 16 мая 2026 00:52
Киевщина и Житомирщина подписали меморандум о намерении вступления в АПМГ
Глава АПМГ и мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

В пятницу, 15 мая, в Ирпене прошел форум Ассоциации прифронтовых городов и громад "Люди и громады: решения, формирующие будущее". В этом мероприятии участие приняли представители более 100 общин Киевской и Житомирской областей, и члены правления АПГГ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Что известно о форуме и расширении АПМГ

Во время форума общины Киевской и Житомирской областей подписали меморандумы о намерениях вступления в ассоциацию. В частности, их подписали:

  • Буча, Бородянка, Макарова, Славутич, Белогородка (Киевской области);
  • Коростышев, Коростень, Малин, Брусилов, Народичи (Житомирской области;
  • и другие громады из двух вышеуказанных областей.

Ключевой темой форума стало формирование нового подхода к государственной политике в отношении прифронтовых территорий.

АПГМ розширюється: до асоціації долучилися Київщина та Житомирщина
Форум Ассоциации прифронтовых городов и общин. Фото: frontlineua.org

Во время открытия мероприятия председатель АПМГ и по совместительству мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что громады, которые уже входят в ассоциацию, подготовили и передали пакет предложений ко второму правительственному пакету поддержки прифронтовых территорий.

"Второй пакет поддержки должен стать не набором отдельных компенсаций или решений, а полноценной государственной политикой для территорий, которые живут и работают в условиях войны. Государство должно перейти от логики реагирования к логике устойчивости — когда человек, жилье, работа, безопасность, услуги и инфраструктура работают как единая система", — отметил он.

Терехов подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы не допустить постепенного обезлюдения прифронтовых территорий и создать условия, при которых люди будут оставаться и возвращаться в свои общины.

На сайте АПГГ указано, что среди приоритетов, которые были предложены ко второму пакету поддержки прифронтовых территорий, указано следующее:

  • поддержка бизнеса;
  • специальные механизмы кредитования и страхования военных рисков;
  • развитие муниципального жилья;
  • энергетическая автономность громад; поддержка ВПЛ и кадровой устойчивости критических сфер.
Асоціація прифронтових міст та громад - форум 15 травня
Форум Ассоциации прифронтовых городов и общин. Фото: frontlineua.org

Выступая на форуме начальник Киевской ОВА Николай Калашник отметил важность координации государства, громад и партнеров для восстановления территории, пострадавших в результате войны.

Он отметил, что Киевская область прошла путь от масштабных разрушений до системных решений, добавив, что регион готов делиться практическим опытом быстрого и комплексного восстановления.

"Обмен опытом, совместные решения и взаимная поддержка позволяют громадам становиться сильнее и эффективнее отвечать на вызовы войны. Убежден, что только через партнерство, объединение усилий государства, местного самоуправления, бизнеса и международных партнеров мы сможем восстановить сильную, современную и устойчивую Украину", — сказал Калашник.

В свою очередь начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что поддержка прифронтового бизнеса является вопросом общей устойчивости государства. По его словам, бизнес несмотря на обстрелы и другие факторы остается в таких регионах, продолжает работать, в также помогать военным и общинам.

"Поэтому наш долг — создать для него понятные и системные условия поддержки, которые помогут предприятиям выживать, работать и развиваться даже в таких сверхсложных условиях", — говорит Ким.

Также на сайте АПМГ указано, что в рамках формулы был подписан меморандум о сотрудничестве между ассоциацией и АО "Укрэксимбанк". Документ предусматривает развитие механизмов финансирования проектов восстановления и критической инфраструктуры общин.

Стоит добавить, что сейчас в АПГГ входит более 300 общин из 12 областей Украины. Сейчас процесс расширения продолжается.

Что еще известно

Как сообщало Новини.LIVE, инициатива создания Ассоциации прифронтовых городов и громад зародилась в Харькове. По состоянию на 16 октября 2025 года к объединению присоединились 56 громад Харьковской области.

Также мы писали, что 5 февраля этого года мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что инициатива выросла втрое. В частности, в ту дату объединение насчитывало уже более 300 участников.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
