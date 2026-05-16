Київщина та Житомирщина підписали меморандум про намір вступу до АПМГ

У п'ятницю, 15 травня, у Ірпені пройшов форум Асоціації прифронтових міст та громад "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє". У цьому заході участь взяли представники понад 100 громад Київської та Житомирської областей, і члени правління АПМГ.

Що відомо про форум та розширення АПМГ

Під час форуму громади Київської та Житомирської областей підписали меморандуми про наміри вступу до асоціації. Зокрема, їх підписали:

Буча, Бородянка, Макарова, Славутич, Білогородка (Київської області);

Коростишів, Коростень, Малин, Брусилів, Народичі (Житомирської області;

і інші громади з двох вищевказаних областей.

Ключовою темою форуму стало формування нового підходу до державної політики щодо прифронтових територій.

Під час відкриття заходу голова АПМГ і за сумісництвом мер Харкова Ігор Терехов розповів, що громади, які вже входять до асоціації, підготували та передали пакет пропозицій до другого урядового пакета підтримки прифронтових територій.

"Другий пакет підтримки має стати не набором окремих компенсацій чи рішень, а повноцінною державною політикою для територій, які живуть і працюють в умовах війни. Держава має перейти від логіки реагування до логіки стійкості — коли людина, житло, робота, безпека, послуги та інфраструктура працюють як єдина система", — зазначив він.

Терехов підкреслив, що головне завдання полягає у тому, аби не допустити поступового знелюднення прифронтових територій та створити умови, за яких люди будуть залишатися і повертатися у свої громади.

На сайті АПМГ вказано, що серед пріоритетів, які були запропоновані до другого пакету підтримки прифронтових територій, вказано наступне:

підтримка бізнесу;

спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків;

розвиток муніципального житла;

енергетична автономність громад; підтримка ВПО та кадрової стійкості критичних сфер.

Виступаючи на форумі начальник Київської ОВА Микола Калашник наголосив на важливості координації держави, громад та партнерів для відновлення території, які постраждали внаслідок війни.

Він зазначив, що Київська область пройшла шлях від масштабних руйнувань до системних рішень, додавши, що регіон готовий ділитися практичним досвідом швидкого та комплексного відновлення.

"Обмін досвідом, спільні рішення та взаємна підтримка дозволяють громадам ставати сильнішими й ефективніше відповідати на виклики війни. Переконаний, що лише через партнерство, об’єднання зусиль держави, місцевого самоврядування, бізнесу та міжнародних партнерів ми зможемо відбудувати сильну, сучасну та стійку Україну", — сказав Калашник.

У свою чергу начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що підтримка прифронтового бізнесу є питанням загальної стійкості держави. За його словами, бізнес попри обстріли та інші фактори залишається у таких регіонах, продовжує працювати, в також допомагати військовим і громадам.

"Тому наш обов’язок — створити для нього зрозумілі й системні умови підтримки, які допоможуть підприємствам виживати, працювати та розвиватися навіть у таких надскладних умовах", — говорить Кім.

Також на сайті АПМГ вказано, що в межах формулу було підписано меморандум про співпрацю між асоціацією та АТ "Укрексімбанк". Документ передбачає розвиток механізмів фінансування проектів відновлення та критичної інфраструктури громад.

Варто додати, що наразі до АПГМ входить понад 300 громад з 12 областей України. Наразі процес розширення триває.

Що ще відомо

Як повідомляло Новини.LIVE, ініціатива створення Асоціації прифронтових міст і громад зародилася в Харкові. Станом на 16 жовтня 2025 року до об'єднання долучилися 56 громад Харківської області.

Також ми писали, що 5 лютого цього року мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ініціатива зросла втричі. Зокрема, в ту дату об'єднання налічувало вже понад 300 учасників.