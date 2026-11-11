Девушка греется под одеялом после удара России по Киеву. Фото: УНИАН

Осень ещё не закончилась, но Киев вступает в зиму с острыми проблемами и проваленным планом обеспечения устойчивости, что вызвало резкую критику со стороны Владимира Зеленского. Пока Виталий Кличко отчитывается о готовности мегаполиса, киевляне уже фактически часами сидят без света, возмущаются расходами на парки и приводят в пример прифронтовой Харьков, который готов к зиме значительно лучше.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Городские власти Киева провалили план обеспечения устойчивости города

Эта зима обещает стать самой сложной для Киева за всё время полномасштабного вторжения. Оценив уровень подготовки столицы, президент Владимир Зеленский констатировал, что текущая ситуация является худшей за все предыдущие годы. Глава государства публично указал на фактическую неготовность мегаполиса к сезону холодов и серьезное отставание Киева от других украинских регионов.

Чиновники выявили целый ряд существенных недоработок в обновленном столичном плане устойчивости. Наибольшие проблемы зафиксированы в сферах обеспечения резервного энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.

Также открытым остается вопрос надежной защиты объектов критической инфраструктуры, состояния укрытий, а также способности транспортной сети и школ функционировать в условиях возможного кризиса. Несмотря на такие выводы на государственном уровне, мэр Виталий Кличко утверждает обратное, заверяя, что столица в целом готова к холодам и власти делают для этого все возможное.

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Тьма, ремонты и непонятные приоритеты

Реалии жизни обычных горожан кардинально расходятся с отчетами мэрии. В комментариях журналистке Диане Шликовой жители столицы жалуются на крайне тяжелые бытовые условия. На фоне отсутствия базовых удобств киевлян возмущает продолжение финансирования зеленых зон.

"Зависит от того, кто управляет городом. Как минимум, у нас строится парк Наталка, а обычные мосты, которые нуждаются в ремонте, перекрыты", — отмечают местные жители.

Опрошенные не понимают целесообразности таких инвестиций в настоящее время.

"Зачем? То есть средства вкладываются совсем не туда. У нас нет света, а строится какой-то миниатюрный парк и ещё что-то", — делятся эмоциями горожане.

Люди подчеркивают, что новые зоны отдыха не помогут выжить без стабильного отопления или электроэнергии.

Ситуацию в городе описывают кратко: "Критическая ситуация какая. Ни света, ничего нет. Так и живем".

Харьковский опыт подготовки к зимнему сезону

На фоне столичного хаоса совершенно иной подход демонстрирует Харьков. Несмотря на постоянные обстрелы и максимальную близость к фронту, город системно укрепляет собственную энергетическую устойчивость. Местные власти монтируют блочно-модульные котельные, когенерационные установки и создают так называемые энергетические острова.

Благодаря этому отопительный сезон там начался 1 ноября. По словам мэра Игоря Терехова, все без исключения больницы и социальные учреждения на сто процентов готовы к холодам. Сами харьковчане подтверждают эффективность такой подготовки.

"В принципе, тепло включили где-то три недели назад, поэтому не жалуемся", — рассказывают жители.

Другие уточняют, что батареи нагрелись примерно неделю-полторы назад, и в домах поддерживается комфортная температура. Ситуация со светом там также значительно лучше. В городе отключения длятся в пределах двух-трех часов по графику или в аварийном режиме, а в некоторых районах электроэнергию вообще не отключают.

Жители Киева откровенно признаются, что такой организации можно только позавидовать.

"Артиллерия достает до самого Харькова, но там работает метро, есть свет, есть вода, есть газ, есть подземные школы, есть укрытия и бесплатный проезд по городу", — сравнивают ситуацию киевляне.

В столице же даже элементарная поездка превращается в финансовое и физическое испытание. Горожане жалуются, что вынуждены платить четыре раза по 30 гривен за проезд, но из-за сбоев всё равно не могут вовремя добраться до пункта назначения.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам градостроителя Виктора Глебы, даже одно точное попадание вражеской ракеты в мост Патона грозит окончательным закрытием движения по этой переправе из-за её критического износа и длительного аварийного состояния.

В ответ на регулярные остановки поездов метро и проблемы с переправами через Днепр власти рассматривают возможность отменить оплату в коммунальных автобусах Киева. Об этом после совещания заявил Владимир Зеленский, подтвердив, что профильным ведомствам уже поручили проработать механизм такой поддержки для киевлян.

Однако такая инициатива по отмене платы за проезд в наземном транспорте Киева рискует ударить по кадровому обеспечению, предупреждает юрист Полина Марченко. Отрасль и без того страдает от острой нехватки водителей, а резкий скачок пассажиропотока, который неизбежно спровоцирует бесплатный проезд, только усугубит кризис в автопарках.

Между тем в Киеве критически важные объекты водоснабжения и канализации по-прежнему уязвимы для обстрелов и лишены надёжной резервной генерации. Мощные установки, которые должны поддерживать давление в трубах во время отключений электроэнергии, ожидаются в Украине только в конце декабря 2026 года или уже в январе 2027 года.

Полную ответственность за отсутствие мощных генераторов на объектах "Киевводоканала" возлагают на КГГА и Киевсовет, которые своевременно не профинансировали закупки до начала холодов. Из-за этого во время затяжных отключений электроэнергии город рискует остаться без воды и водоотведения.

Да и надежда на то, что Киев войдет в зиму с готовым альтернативным отоплением, почти угасла. Глава Теплоэнергетического кластера Анатолий Корж признает, что запустить резервные мощности в начале сезона вряд ли успеют, хотя есть шанс наладить схему хотя бы до его завершения.

Если враг будет наносить удары по электростанциям с той же интенсивностью, что и в прошлом году, столичные районы могут погружаться в темноту на двое суток подряд. Специалисты энергетической отрасли предупреждают, что даже при самых благоприятных условиях и снижении интенсивности атак киевлянам придется сидеть без электричества не менее 12 часов в день.