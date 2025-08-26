Видео
Минута молчания с пистолетом — в Виннице задержали мужчину

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 16:06
В Виннице мужчина с пистолетом объявил минуту молчания
Минута молчания. Фото: Запорожский городской совет

В Виннице мужчина с пистолетом вышел на перекресток и объявил минуту молчания в честь погибших украинских военных. Инцидент произошел 26 августа утром, правоохранители оперативно установили его личность и доставили в участок.

Об этом сообщает Полиция Винницкой области.

Мужчина с пистолетом во время минуты молчания в Виннице

Около 9 утра на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова в Виннице мужчина с пистолетом в руке вышел на пешеходный переход. Он объявил минуту молчания в честь жертв российского вторжения, чем привлек внимание прохожих. Полиция установила, что оружие было игрушечным.

Хвилина мовчання з пістолетом — у Вінниці затримали чоловіка - фото 1
Сообщение Полиции Винницкой области в Telegram. Фото: скриншот

Во время проверки полицейские установили личность мужчины. Он живет в Виннице, имеет ментальные нарушения и был доставлен в подразделение для выяснения всех обстоятельств. Задержанным оказался местный житель 1990-х годов рождения. По данным правоохранителей, он находится под наблюдением врачей и нуждается в медицинской помощи. В полиции отмечают, что опасности для окружающих он не представлял.

Сейчас идет проверка относительно правовых последствий его действий. Правоохранители призывают граждан воздерживаться от подобных поступков, которые могут создавать панику или угрозу для безопасности людей.

Напомним, что в Виннице разгорелся громкий конфликт с участием полиции и мужчины, которого разыскивал ТЦК. Инцидент собрал большое количество людей.

Ранее мы также информировали, что август 2025 года стал активным месяцем для рынка первичной недвижимости в Виннице. Спрос на новостройки сохраняется стабильным.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
