У Вінниці чоловік із пістолетом оголосив хвилину мовчання

Хвилина мовчання. Фото: Запорізька міська рада

У Вінниці чоловік із пістолетом вийшов на перехрестя та оголосив хвилину мовчання на честь загиблих українських військових. Інцидент стався 26 серпня вранці, правоохоронці оперативно встановили його особу та доставили до відділку.

Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Реклама

Читайте також:

Чоловік із пістолетом під час хвилини мовчання у Вінниці

Близько 9-ї ранку на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова у Вінниці чоловік із пістолетом у руці вийшов на пішохідний перехід. Він оголосив хвилину мовчання на честь жертв російського вторгнення, чим привернув увагу перехожих. Поліція встановила, що зброя була іграшковою.

Допис поліції Вінницької області у Telegram. Фото: скриншот

Під час перевірки поліцейські встановили особу чоловіка. Він мешкає у Вінниці, має ментальні порушення та був доставлений до підрозділу для з’ясування всіх обставин. Затриманим виявився місцевий житель 1990-х років народження. За даними правоохоронців, він перебуває під наглядом лікарів і потребує медичної допомоги. У поліції наголошують, що небезпеки для оточення він не становив.

Наразі триває перевірка щодо правових наслідків його дій. Правоохоронці закликають громадян утримуватися від подібних вчинків, які можуть створювати паніку або загрозу для безпеки людей.

Нагадаємо, що у Вінниці розгорівся гучний конфлікт за участю поліції та чоловіка, якого розшукував ТЦК. Інцидент зібрав велику кількість людей.

Раніше ми також інформували, що серпень 2025 року став активним місяцем для ринку первинної нерухомості у Вінниці. Попит на новобудови зберігається стабільним.