Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хвилина мовчання з пістолетом — у Вінниці затримали чоловіка

Хвилина мовчання з пістолетом — у Вінниці затримали чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 16:06
У Вінниці чоловік із пістолетом оголосив хвилину мовчання
Хвилина мовчання. Фото: Запорізька міська рада

У Вінниці чоловік із пістолетом вийшов на перехрестя та оголосив хвилину мовчання на честь загиблих українських військових. Інцидент стався 26 серпня вранці, правоохоронці оперативно встановили його особу та доставили до відділку.

Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Реклама
Читайте також:

Чоловік із пістолетом під час хвилини мовчання у Вінниці

Близько 9-ї ранку на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова у Вінниці чоловік із пістолетом у руці вийшов на пішохідний перехід. Він оголосив хвилину мовчання на честь жертв російського вторгнення, чим привернув увагу перехожих. Поліція встановила, що зброя була іграшковою.

Хвилина мовчання з пістолетом — у Вінниці затримали чоловіка - фото 1
Допис поліції Вінницької області у Telegram. Фото: скриншот

Під час перевірки поліцейські встановили особу чоловіка. Він мешкає у Вінниці, має ментальні порушення та був доставлений до підрозділу для з’ясування всіх обставин. Затриманим виявився місцевий житель 1990-х років народження. За даними правоохоронців, він перебуває під наглядом лікарів і потребує медичної допомоги. У поліції наголошують, що небезпеки для оточення він не становив.

Наразі триває перевірка щодо правових наслідків його дій. Правоохоронці закликають громадян утримуватися від подібних вчинків, які можуть створювати паніку або загрозу для безпеки людей.

Нагадаємо, що у Вінниці розгорівся гучний конфлікт за участю поліції та чоловіка, якого розшукував ТЦК. Інцидент зібрав велику кількість людей.

Раніше ми також інформували, що серпень 2025 року став активним місяцем для ринку первинної нерухомості у Вінниці. Попит на новобудови зберігається стабільним.

зброя Вінниця поліція інцидент хвилина мовчання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації