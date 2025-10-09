Армия Мьянмы атаковала фестиваль авиабомбой — погибли десятки людей

Авиаудар по Мьянме. Фото архивное: REUTERS

В Мьянме военные устроили массовое убийство мирных граждан во время праздничного собрания. Армейский параплан сбросил две бомбы на толпу, которая собралась в городе Чаунг У. По меньшей мере 24 человека погибли, еще 47 получили ранения различной степени тяжести, среди жертв есть дети и женщины.

Об этом сообщает BBC.

Военнослужащие сбросили на гражданских людей авиабомбы

Инцидент произошел вечером 7 октября, когда местные жители праздновали традиционный полнолунный праздник Тхадинъют — один из важнейших в буддийском календаре. Мероприятие имело и политический подтекст: во время празднования люди одновременно выражали протест против военного правительства, которое пришло к власти после переворота 2021 года. Протестующие требовали освободить политических заключенных, в частности демократического лидера Аун Сан Су Чжи, которая до сих пор находится в тюрьме.

Свидетели рассказывают, что атака была молниеносной. Всего через несколько минут после начала собрания над толпой появился моторизованный параплан, который, по словам очевидцев, совершил два круга над площадью, после чего военные сбросили две бомбы прямо на людей. Взрывы прогремели один за другим, вызвав панику и кровавую резню.

После нападения территория была усеяна обломками и изуродованными телами. Местные волонтеры, прибывшие на место, сообщают, что погибших было сложно опознать.

"Детей просто разорвало на куски, — сказала агентству AFP женщина, которая помогала хоронить жертв, — Мы до сих пор собираем части тел".

В Мьянме царствует военная анархия

В регионе Сагаинг, где произошло нападение, уже несколько лет продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и Силами народной обороны — местными отрядами сопротивления, которые контролируют часть территории и фактически выполняют функции местной власти.

Представитель этих сил рассказал BBC, что они получили информацию о возможном авиаударе, но не успели эвакуировать людей.

Правозащитники отмечают, что данный удар — это один из сотен подобных воздушных атак, осуществленных мьянманской армией в этом году. После потери контроля над значительной частью страны военные активизировали воздушные атаки, используя все, что имеют в распоряжении — от старых самолетов до моторизованных парапланов.

Организация Amnesty International осудила нападение, назвав его частью систематической кампании террора против гражданского населения. Правозащитники заявили, что использование моторизованных парапланов стало новым элементом военной тактики хунты, которая все чаще прибегает к таким средствам из-за нехватки боевых самолетов, авиационного топлива и пилотов.

После длительных санкций со стороны Запада Мьянма столкнулась с ограничениями на импорт военной техники, однако ситуацию изменили новые поставки из России и Китая. Обе страны, по данным расследований, помогают хунте поставками дронов, деталей к самолетам и техническими консультациями.

Напомним, что после военного переворота 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война. Тысячи людей погибли, более двух миллионов стали беженцами. Массовые убийства и нападения не прекращаются до сих пор. Несмотря на это, власти объявили, что в декабре проведут "всеобщие выборы". Эксперты сомневаются в их легитимности — большинство оппозиционных партий запрещено, а голосование, вероятно, состоится только на территориях, контролируемых армией.