Армія М’янми атакувала фестиваль авіабомбою — загинули десятки людей

У М’янмі військові влаштували масове вбивство мирних громадян під час святкового зібрання. Армійський параплан скинув дві бомби на натовп, який зібрався у місті Чаунг У. Щонайменше 24 людини загинули, ще 47 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед жертв є діти та жінки.

Військовослужбовці скинули на цивільних людей авіабомби

Інцидент стався ввечері 7 жовтня, коли місцеві мешканці святкували традиційне повномісячне свято Тхадін’ют — одне з найважливіших у буддійському календарі. Захід мав і політичний підтекст: під час святкування люди одночасно висловлювали протест проти військового уряду, який прийшов до влади після перевороту 2021 року. Протестувальники вимагали звільнити політичних в’язнів, зокрема демократичну лідерку Аун Сан Су Чжі, яка досі перебуває у в’язниці.

Свідки розповідають, що атака була блискавичною. Лише за кілька хвилин після початку зібрання над натовпом з’явився моторизований параплан, який, за словами очевидців, здійснив два кола над площею, після чого військові скинули дві бомби просто на людей. Вибухи пролунали один за одним, спричинивши паніку і криваву різанину.

Після нападу територія була всіяна уламками та понівеченими тілами. Місцеві волонтери, які прибули на місце, повідомляють, що загиблих було складно впізнати.

"Дітей просто розірвало на шматки, — сказала агентству AFP жінка, яка допомагала ховати жертв. — Ми досі збираємо частини тіл".

У М'янмі царює військова анархія

У регіоні Сагаїнг, де стався напад, уже кілька років тривають запеклі бої між урядовими військами та Силами народної оборони — місцевими загонами опору, які контролюють частину території та фактично виконують функції місцевої влади.

Представник цих сил розповів BBC, що вони отримали інформацію про можливий авіаудар, але не встигли евакуювати людей.

Правозахисники зазначають, що даний удар — це один із сотень схожих повітряних атак здійснених м’янманською армією цього року. Після втрати контролю над значною частиною країни військові активізували повітряні атаки, використовуючи все, що мають у розпорядженні — від старих літаків до моторизованих парапланів.

Організація Amnesty International засудила напад, назвавши його частиною систематичної кампанії терору проти цивільного населення. Правозахисники заявили, що використання моторизованих парапланів стало новим елементом військової тактики хунти, яка дедалі частіше вдається до таких засобів через нестачу бойових літаків, авіаційного палива та пілотів.

Після тривалих санкцій з боку Заходу М’янма зіткнулася з обмеженнями на імпорт військової техніки, проте ситуацію змінили нові поставки з Росії та Китаю. Обидві країни, за даними розслідувань, допомагають хунті постачанням дронів, деталей до літаків та технічними консультаціями.

Нагадаємо, що після військового перевороту 2021 року в М’янмі триває громадянська війна. Тисячі людей загинули, понад два мільйони стали біженцями. Масові вбивства та напади не припиняються й досі. Попри це, влада оголосила, що в грудні проведе "загальні вибори". Експерти сумніваються в їхній легітимності — більшість опозиційних партій заборонено, а голосування, ймовірно, відбудеться лише на територіях, контрольованих армією