Выезд за границу для водителей гумгрузов — кому разрешат

Кто из водителей гумгрузов сможет выехать за границу — ответ ГПСУ
В Украине обновили правила пересечения границы для мужчин, которые возят медицинские грузы и гуманитарную помощь. Отныне выехать из Украины они могут только на общих основаниях.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 28 февраля.
Новые правила выезда за границу
Как отметили в ГПСУ, выезд мужчин, перевозящих "гуманитарку" и медицинские грузы, не будет происходить через регистрацию в системе "Шлях". Ранее решение о предоставлении разрешения принимали ОВА или Мининфраструктуры, но такие полномочия с них сняли.
Теперь пересечь границу указанные категории граждан могут, если они:
- забронированы на период мобилизации;
- непригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
- имеют трех или более детей;
- имеют жену, которая проходит военную службу, и ребенка до 18 лет при условии его самостоятельного воспитания;
- являются лицом с инвалидностью;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию для осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов или пассажиров автомобилем.
Напомним, с 1 марта в Украине временно прекратят выдачу разрешений на пересечение границы художникам и журналистам. Нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что такое решение — не выход.
Также в КГВА заявили, что зарубежные поездки чиновников Киевсовета для якобы командировок теперь будут тщательно проверять. Это связано с тем, что чиновники часто использовали возможность покинуть Украину в личных целях.
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