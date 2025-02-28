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Кто из водителей гумгрузов сможет выехать за границу — ответ ГПСУ

28 февраля 2025 17:25
Ольга Антоновская - редактор
Выезд за границу для водителей гумгрузов — кому разрешат
Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ
Ольга Антоновская - редактор

В Украине обновили правила пересечения границы для мужчин, которые возят медицинские грузы и гуманитарную помощь. Отныне выехать из Украины они могут только на общих основаниях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 28 февраля.

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Как отметили в ГПСУ, выезд мужчин, перевозящих "гуманитарку" и медицинские грузы, не будет происходить через регистрацию в системе "Шлях". Ранее решение о предоставлении разрешения принимали ОВА или Мининфраструктуры, но такие полномочия с них сняли.

Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Теперь пересечь границу указанные категории граждан могут, если они:

  • забронированы на период мобилизации;
  • непригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
  • имеют трех или более детей;
  • имеют жену, которая проходит военную службу, и ребенка до 18 лет при условии его самостоятельного воспитания;
  • являются лицом с инвалидностью;
  • водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию для осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов или пассажиров автомобилем.
Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Разъяснение относительно выезда водителей за границу. Фото: ГПСУ
Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Кто из водителей гуманитарных и медгрузов может выехать за границу. Фото: ГПСУ

Напомним, с 1 марта в Украине временно прекратят выдачу разрешений на пересечение границы художникам и журналистам. Нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что такое решение — не выход.

Также в КГВА заявили, что зарубежные поездки чиновников Киевсовета для якобы командировок теперь будут тщательно проверять. Это связано с тем, что чиновники часто использовали возможность покинуть Украину в личных целях.

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