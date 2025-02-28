Выезд за границу для водителей гумгрузов — кому разрешат

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

В Украине обновили правила пересечения границы для мужчин, которые возят медицинские грузы и гуманитарную помощь. Отныне выехать из Украины они могут только на общих основаниях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 28 февраля.

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Как отметили в ГПСУ, выезд мужчин, перевозящих "гуманитарку" и медицинские грузы, не будет происходить через регистрацию в системе "Шлях". Ранее решение о предоставлении разрешения принимали ОВА или Мининфраструктуры, но такие полномочия с них сняли.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Теперь пересечь границу указанные категории граждан могут, если они:

забронированы на период мобилизации;

непригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья;

имеют трех или более детей;

имеют жену, которая проходит военную службу, и ребенка до 18 лет при условии его самостоятельного воспитания;

являются лицом с инвалидностью;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию для осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов или пассажиров автомобилем.

Разъяснение относительно выезда водителей за границу. Фото: ГПСУ

Кто из водителей гуманитарных и медгрузов может выехать за границу. Фото: ГПСУ

Напомним, с 1 марта в Украине временно прекратят выдачу разрешений на пересечение границы художникам и журналистам. Нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что такое решение — не выход.

Также в КГВА заявили, что зарубежные поездки чиновников Киевсовета для якобы командировок теперь будут тщательно проверять. Это связано с тем, что чиновники часто использовали возможность покинуть Украину в личных целях.