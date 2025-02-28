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Хто з водіїв гумвантажів зможе виїхати за кордон — відповідь ДПСУ

28 лютого 2025 17:25
Ольга Антоновська - редактор
Виїзд за кордон для водіїв гумвантажів — кому дозволять
Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ
Ольга Антоновська - редактор

В Україні оновили правила перетину кордону для чоловіків, які возять медичні вантажі та гуманітарну допомогу. Відтепер виїхати з України вони можуть тільки на загальних підставах.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 28 лютого.

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Як зазначили в ДПСУ, виїзд чоловіків, що перевозять "гуманітарку" та медичні вантажі, не буде відбуватись через реєстрацію у системі "Шлях". Раніше рішення щодо надання дозволу приймали ОВА або ж Мінінфраструктури, але такі повноваження з них зняли.

Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Тепер перетнути кордон зазначені категорії громадян можуть, якщо вони: 

  • заброньовані на період мобілізації;
  • непридатні до проходження військової служби через стан здоров'я;
  • мають трьох чи більше дітей;
  • мають дружину, яка проходить військову службу, та дитину до 18 років за умови її самостійного виховання;
  • є особою з інвалідністю;
  • водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію для провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів або пасажирів автівкою.
Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Роз'яснення щодо виїзду водіїв за кордон. Фото: ДПСУ
Умови для перетину кордону для водіїв змінились
Хто з водіїв гуманітарних та медвантажів може виїхати за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, з 1 березня в Україні тимчасово припинять видачу дозволів на перетин кордону митцям та журналістам. Нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що таке рішення — не вихід.

Також у КМВА заявили, що закордонні поїздки чиновників Київради для нібито відряджень тепер будуть ретельно перевіряти. Це пов'язано з тим, що посадовці часто використовували можливість покинути Україну в особистих цілях.

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