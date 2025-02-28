Виїзд за кордон для водіїв гумвантажів — кому дозволять

Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ

В Україні оновили правила перетину кордону для чоловіків, які возять медичні вантажі та гуманітарну допомогу. Відтепер виїхати з України вони можуть тільки на загальних підставах.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 28 лютого.

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Як зазначили в ДПСУ, виїзд чоловіків, що перевозять "гуманітарку" та медичні вантажі, не буде відбуватись через реєстрацію у системі "Шлях". Раніше рішення щодо надання дозволу приймали ОВА або ж Мінінфраструктури, але такі повноваження з них зняли.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Тепер перетнути кордон зазначені категорії громадян можуть, якщо вони:

заброньовані на період мобілізації;

непридатні до проходження військової служби через стан здоров'я;

мають трьох чи більше дітей;

мають дружину, яка проходить військову службу, та дитину до 18 років за умови її самостійного виховання;

є особою з інвалідністю;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію для провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів або пасажирів автівкою.

Роз'яснення щодо виїзду водіїв за кордон. Фото: ДПСУ

Хто з водіїв гуманітарних та медвантажів може виїхати за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, з 1 березня в Україні тимчасово припинять видачу дозволів на перетин кордону митцям та журналістам. Нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що таке рішення — не вихід.

Також у КМВА заявили, що закордонні поїздки чиновників Київради для нібито відряджень тепер будуть ретельно перевіряти. Це пов'язано з тим, що посадовці часто використовували можливість покинути Україну в особистих цілях.