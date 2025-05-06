Пулитцеровская премия-2025 — список победителей

Журналисты, которые получили Пулитцеровскую премию. Фото: REUTERS/Mike Segar

В США назвали лауреатов главной журналистской награды в стране — Пулитцеровской премии. В списке победителей американские издания и информагентства.

Об этом стало известно с сайта Пулитцеровской премии.

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Лауреаты Пулитцеровской премии-2025

В этом году сразу четыре премии получило издание New York Times. Речь идет о номинации: "Международный репортаж" — за освещение войны в Судане, "Объяснительная журналистика" — за материал о войне США в Афганистане, "Фоторепортаж" — за фото пули, которая летела прямо над Дональдом Трампом во время покушения на него в июле 2024 года.

А также "Расследование" — за материал о нелегальном поступлении наркотиков в США.

Агентство Reuters получило своего 13 Пулитцера — на этот раз в области журналистских расследований за серию материалов о международной торговле химическими веществами, в частности, фентанилом. Именно этот наркотик чаще всего нелегально поставляют в США.

Журнал The New Yorker имеет три награды. Его оценили за освещение войн за рубежом.

Лауреатом Пулитцеровской премии также стала газета The Washington Post. Она одержала победу в номинации "Оперативное освещение". В частности, это касается освещения покушения на Трампа.

А газета Wall Street Journal одержала победу в номинации "Национальный репортаж" за исследование "политических и личных изменений самого богатого человека мира" — Илона Маска.

Напомним, премия "Оскар" ввела жесткие правила и новую номинацию. Уже в следующем году жюри будут выбирать победителей по-новому.

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