Пулітцерівська премія-2025 — список переможців

Журналісти, які отримали Пулітцерівську премію. Фото: REUTERS/Mike Segar

У США назвали лауреатів головної журналістської відзнаки в країні — Пулітцерівської премії. В списку переможців американські видання та інформагенства.

Про це стало відомо з сайту Пулітцерівської премії.

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Лауреати Пулітцерівської премії-2025

Цьогоріч одразу чотири премії отримало видання New York Times. Йдеться про номінації: "Міжнародний репортаж" — за висвітлення війни в Судані, "Пояснювальна журналістика" — за матеріал про війну США в Афганістані, "Фоторепортаж" — за фото кулі, яка летіла прямо над Дональдом Трампом під час замаху на нього у липні 2024 року.

А також "Розслідування" — за матеріал про нелегальне надходження наркотиків до США.

Агентство Reuters отримало свого 13 Пулітцера — цього разу в галузі журналістських розслідувань за серію матеріалів про міжнародну торгівлю хімічними речовинами, зокрема, фентанілом. Саме цей наркотик найчастіше нелегально постачають до США.

Журнал The New Yorker має три нагороди. Його оцінили за висвітлення воєн за кордоном.

Лауреатом Пулітцерівської премії також стала газета The Washington Post. Вона здобула перемогу у номінації "Оперативне висвітлення". Зокрема, це стосується висвітлення замаху на Трампа.

А газета Wall Street Journal здобула перемогу в номінації "Національний репортаж" за дослідження "політичних та особистих змін найбагатшої людини світу" — Ілона Маска.

Нагадаємо, премія "Оскар" запровадила жорсткі правила і нову номінацію. Вже наступного року журі обиратимуть переможців по-новому.

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