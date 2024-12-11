В Хмельницком судили мужчину, который поддерживал Россию в соцсетях

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Хмельницком судили мужчину, обвиняемого в коллаборационной деятельности. Кроме того, обвиняемый оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

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Детали дела

29-летний местный житель после полномасштабного вторжения РФ в Украину массово распространял в интернете агитацию в поддержку оккупантов. Мужчина оправдывал преступления россиян. Для этого он использовал одну из запрещенных в Украине соцсетей.

Российских военных обвиняемый называл "героями, ставшими на защиту людей". Он также распространял пропаганду о том, что якобы киевский режим 8 лет занимался геноцидом. Мужчина также заявлял, что вооруженное вторжение РФ в Украину было "вынужденным и спровоцированным" действием.

Решение суда

Суд признал виновным 29-летнего Хмельницкого в коллаборационной деятельности и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Напомним, в Харьковской области суд вынес приговор по делу инженера, которая помогала российской атомной энергетике во время войны. Она разрабатывала проекты по модернизации российских АЭС.

Житель Макеевки Донецкой области воевал в рядах русской армии в Херсонской области. За государственную измену его привлекли к уголовной ответственности.