У Хмельницьку судили чоловіка, який підтримував Росію в соцмережах

Молоток судді. Фото: Pexels

У Хмельницьку судили чоловіка, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Крім того, обвинувачений виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

29-річний місцевий житель після повномасштабного вторгнення РФ в Україну масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку окупантів. Чоловік виправдовував злочини росіян. Для цього він використовував одну із заборонених в Україні соцмереж.

Російських військових обвинувачений називав "героями, які стали на захист людей". Він також поширював пропаганду про те, що нібито київський режим 8 років займався геноцидом. Чоловік також заявляв, що збройне вторгнення РФ в Україну було "вимушеною і спровокованою" дією.

Рішення суду

Суд визнав винним 29-річного жителя Хмельницька у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Нагадаємо, у Харківській області суд ухвалив вирок у справі інженерки, яка допомагала російській атомній енергетиці під час війни. Вона розробляла проєкти для модернізації російських АЕС.

Житель Макіївки Донецької області воював у лавах російської армії в Херсонській області. За державну зраду його притягнули до кримінальної відповідальності.