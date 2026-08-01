Хмара: Украина рассчитывает получить британские ракеты Meteor для Gripen

Слева направо: Михаил Драпатый, Ричард Найтон и Евгений Хмара. Фото: Минобороны

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Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым провели встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Ричардом Найтоном. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны между странами.

Об этом сообщило Минобороны, передает Новини.LIVE.

О чем договорились Украина и Великобритания

По словам Хмары, Украина рассчитывает на получение британских ракет Meteor для истребителей Gripen, которые должны усилить возможности украинской авиации в борьбе с российскими самолетами — носителями управляемых авиабомб.

"Рассчитываем на британские ракеты Meteor для Gripen против носителей КАБ", — подчеркнул Хмара.

Евгений Хмара и британское военное руководство. Фото: Минобороны

Кроме того, на встрече обсудили возможное участие Великобритании в антибаллистических проектах, а также поставки ракет для украинских систем противовоздушной обороны. Особое внимание стороны уделили средствам борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "шахед". По словам исполняющего обязанности министра обороны, их поставку предлагают профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

Также Украина и Великобритания продолжают сотрудничество в сфере развития беспилотных систем. Стороны работают над решениями, которые должны усилить давление на Россию и увеличить потери оккупационных войск.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Великобритания продолжают активное сотрудничество в сфере обороны. В частности, стороны обсуждают укрепление украинской ПВО, поставки современного вооружения, развитие беспилотных систем и реализацию совместных оборонных проектов.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным рабочим визитом. В ходе поездки глава государства провел переговоры с британским руководством по вопросам сотрудничества в сфере безопасности, поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей.