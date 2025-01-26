Как суд наказал парня, который после расставания с девушкой распространил интимные видео с ее участием

Парень с девушкой. Фото иллюстративное: freepik.com

Уроженец Хмельницкого после прекращения отношений с девушкой распространил интимные видео с ее участием. За совершенное парню могли на год ограничить свободу.

Об этом говорится в приговоре, который Полтавский апелляционный суд вынес 8 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с января по июнь 2019 года фигурант встречался с девушкой и снимал моменты интимной близости с ней. После расставания с любимой нарушитель отправил эти видео в мессенжере в Facebook ее подругам и знакомым.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признавал свою вину: говорил, что не распространял видео интимного характера и не собирался это делать. Парня признали виновным и приговорили к ограничению свободы, однако освободили его от отбывания наказания из-за истечения сроков давности. Правда, у фигуранта в собственность государства конфискуют вещественные доказательства: мобильный телефон с сим-картой и планшет с флешкой.

Приговор апелляционного суда вступил в законную силу со дня провозглашения, однако в течение трех месяцев решение можно обжаловать в Кассационном уголовном суде Верховного суда.

Напомним, в Одессе мужчина нашел на улице военный билет и вместо того, чтобы разыскать его владельца, заменил фото в документе на свое. Суд назначил нарушителю наказание в виде пробационного надзора.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина проигнорировал несколько повесток, потому что считал, что не может воевать из-за состояния здоровья. За содеянное он проведет три года в тюрьме.