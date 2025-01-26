Як суд покарав хлопця, який після розставання з дівчиною поширив інтимні відео за її участю

Хлопець поширював інтимні відео з колишньою — що вирішив суд
Уродженець Хмельницького після припинення стосунків із дівчиною поширив інтимні відео за її участю. За вчинене хлопцю могли на рік обмежити волю.
Про це йдеться у вироку, який Полтавський апеляційний суд ухвалив 8 січня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, у період від січня по червень 2019 року фігурант зустрічався з дівчиною та фільмував моменти інтимної близькості з нею. Після розставання з коханою порушник надіслав ці відео в месенджері у Facebook її подругам і знайомим.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений не визнавав свою провину: казав, що не поширював відео інтимного характеру та не мав наміру це робити. Хлопця визнали винним і засудили до обмеження волі, однак звільнили його від відбування покарання через закінчення строків давності. Щоправда, у фігуранта у власність держави конфіскують речові докази: мобільний телефон із сім-картою та планшет із флешкою.
Вирок апеляційного суду набув законної сили від дня проголошення, однак протягом трьох місяців рішення можна оскаржити в Касаційному кримінальному суді Верховного суду.
Нагадаємо, в Одесі чоловік знайшов на вулиці військовий квиток і замість того, щоб розшукати його власника, замінив фото в документі на своє. Суд призначив порушнику покарання у вигляді пробаційного нагляду.
Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області чоловік проігнорував кілька повісток, тому вважав, що не може воювати через стан здоров'я. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.
Читайте Новини.LIVE!