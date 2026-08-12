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Главная Новости дня Хлебозаводы в Украине столкнулись с нехваткой водителей

Хлебозаводы в Украине столкнулись с нехваткой водителей

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 09:24
Хлебозаводам в Украине не хватает водителей: дефицит достигает 30%
Хлебозавод. Фото: "Суспільне Кропивницкий"

Первый вице-президент Ассоциации пекарей Александр Тараненко сообщил, что хлебозаводы в Украине столкнулись с нехваткой водителей. По его словам, речь идет о примерно 30%. В настоящее время нагрузка на сотрудников возросла.

Об этом Александр Тараненко эксклюзивно сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Нехватка водителей на хлебозаводах в Украине

"Для того чтобы развезти продукцию, кто-то должен сесть за руль автомобиля и доставить эту продукцию. А кадровая ситуация на предприятиях пищевой и хлебопекарной промышленности, в частности, близка к катастрофической, ведь нехватка кадров там достигает 30% на наших предприятиях", — говорит Тараненко.

По его словам, на предприятиях стоят хлебовозы, которые не выезжают, поскольку некому сесть за руль. Маршруты распределяются между оставшимися водителями, в результате чего возникают задержки с доставкой и проблемы с заработной платой. Переработки очень серьезные — люди работают почти без выходных.

"Сейчас у водителей количество отработанных часов в месяц часто превышает 340. Это очень тяжело физически, поэтому не все выдерживают. Во-вторых, мы можем забронировать только 50% военнообязанных. Соответственно, кто-то из незабронированных должен работать, а незабронированный водитель — это ненадолго", — добавил Тараненко.

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В то же время на украинском рынке труда из-за мобилизации и военного положения возник острый дефицит работников по отдельным профессиям. При этом на некоторые специальности работодатели получают значительно больше кандидатов, чем могут трудоустроить.

Украина водители хлеб
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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