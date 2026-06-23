Хищение на строительстве укрытий: чиновники получили подозрения

Правоохранители на месте строительства укрытий. Фото: Прокуратура Украины

Карина Приходько Редактор

В ходе строительства противорадиационных укрытий для учебных заведений в Херсонской и Хмельницкой областях были выявлены масштабные злоупотребления. Из-за завышения стоимости работ и внесения недостоверных сведений в документацию государству был нанесен ущерб в размере более 23 млн грн. Ряду должностных лиц предъявлены подозрения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подрядчиков и чиновников подозревают в махинациях с укрытиями

По данным следствия, во время строительства укрытия для одной из школ в Херсонской области стоимостью более 32 млн грн представители подрядной организации вносили в акты выполненных работ ложные данные об их объеме и стоимости. Документы согласовывал инженер технического надзора без надлежащей проверки указанной информации.

В результате таких действий территориальная община понесла убытки на сумму более 8,8 млн грн.

Строительство укрытий. Фото: Прокуратура Украины

Строительство укрытий. Фото: Прокуратура Украины

Подозрения в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением получили бывший и действующий директора предприятия-подрядчика. Инженеру технического надзора инкриминируют служебную халатность.

В Офисе генпрокурора отметили, что для бывшего руководителя компании это уже третий задокументированный случай возможных нарушений при строительстве и ремонте защитных сооружений. Еще два обвинительных акта в его отношении уже рассматриваются в суде.

Отдельное уголовное производство касается строительства укрытия для школы в Хмельницкой области. По версии следствия, в ходе реализации проекта стоимостью более 62,6 млн грн в официальную документацию были внесены ложные сведения о работах и материалах, которые фактически не выполнялись и не использовались.

Правоохранители у подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины

Эти документы согласовал инженер технического надзора, а также подписал поселковый голова. Именно на их основании бюджетные средства были перечислены подрядной организации. Предварительно установлено, что ущерб бюджету в данном случае превысил 14,6 млн грн.

В рамках расследования подозрение объявлено поселковому голове, директору строительной компании и инженеру технического надзора. Чиновнику инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах, а руководительнице общества и инженеру — пособничество в растрате средств и служебный подлог.

Суд уже избрал меры пресечения фигурантам дела. Директора строительной компании взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн, тогда как главе поселка и инженеру технического надзора назначили домашний арест.

Как писали Новини.LIVE, в Украине раскрыли масштабные лесозаготовительные схемы, в рамках которых было срублено 13 тысяч деревьев. Общая сумма ущерба государству превышает 248 млн грн.

Также мы сообщали, что СБУ задержала чиновников, похитивших 11 млн на генераторах для ВСУ. На данный момент четырем фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.