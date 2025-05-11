На Полтавщине хирург предлагал за взятку выдать справку об ограниченной пригодности

Доллары в руках у человека. Иллюстративное фото: pexels.com

Лубенский горрайонный суд Полтавской области вынес решение в отношении хирурга КП "Лубенская больница интенсивного лечения", который был членом военно-врачебной комиссии (ВВК). Он требовал взятку за справку об ограниченной годности.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, хирург требовал и получил от военнообязанного 1000 долларов США за выдачу справки об ограниченной пригодности к военной службе. Он предлагал установить медицинский диагноз, который позволил бы мужчине служить только в тыловых частях ВСУ (частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях логистики и т.д.), чтобы избежать участия в боевых действиях.

Хирург полностью признал свою вину.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и назначил ему штраф в размере 51 000 гривен. Кроме того, хирург был лишен права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских учреждениях и ВВК, сроком на 3 года.

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