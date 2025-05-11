Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Хірург з ВЛК вимагав хабар з військовозобов'язаного — вирок суду arrow

Хірург з ВЛК вимагав хабар з військовозобов'язаного — вирок суду

11 травня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Полтавщині хірург пропонував за хабар видати довідку про обмежену придатність
Долари в руках у людини. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс рішення щодо хірурга КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування", який був членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Він вимагав хабар за довідку про обмежену придатність.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, хірург вимагав і отримав від військовозобов'язаного 1000 доларів США за видання довідки про обмежену придатність до військової служби.  Він пропонував встановити медичний діагноз, який дозволив би чоловікові служити лише в тилових частинах ЗСУ (частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах логістики тощо), аби уникнути участі в бойових діях.

Хірург повністю визнав свою провину.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним за статтею 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди службовою особою) і призначив йому штраф у розмірі 51 000 гривень. Крім того, хірург був позбавлений права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у медичних установах та ВЛК, строком на 3 роки.

Раніше повідомлялось, що на Одещині чоловік запропонував гроші прикордоннику, аби заздалегідь підготувати умови безпечного переходу кордону для свого знайомого. Однак не вийшло — правоохоронці затримали фігуранта під час передачі частини коштів.

А командир батальйону однієї із бригад, що дислокується в Донецькій області, наживався на вигаданих "бойових" виплатах. Його притягнуть до кримінальної відповідальності.

суд хабар Полтавська область ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама