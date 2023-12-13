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Хакеры использовали учетную запись сотрудника "Киевстара" для атаки — детали

13 декабря 2023 21:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Хакеры использовали учетную запись сотрудника "Киевстара" для атаки — детали
Хакеры производят кибератаку. Иллюстративное фото: pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" произошла из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.

Об этом сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона.

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Источник кибератаки установлен

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Насчет этого ведется следствие", — заявил Комаров, и добавил, что результаты следствия пока неизвестны.

Он добавил, что вопрос не в качестве технологий, а в наличии людей, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры". Также отметил, что у компании были самые современные технологии защиты от киберугроз, которые подавили полтысячи кибератак с момента нападения РФ.

"Смотрите, мне кажется, что пример "Киевстар" свидетельствует о том, что даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Это реально. Мы используем самые современные технологии от глобальных поставщиков, чтобы держать периметр компании закрытым от киберугроз. Мы не первый год сталкиваемся с угрозой ... с начала войны отразили примерно 500 более-менее серьезных атак", — заявил он.

Проведение атаки была осуществлена российской хакерской группировкой "Солнцепек", которая, по сообщению СБУ, принадлежит к российскому ГРУ.

"Делали они это, чтобы положить самую большую телекоминфраструктуру в стране, чтобы посеять неприятности, эмоционально поразить украинцев... продолжается война - это один из способов войны против Украины", — сказал президент "Киевстар".

Дополнительно Комаров подтвердил, что компании уже удалось восстановить голосовые услуги, как сообщалось ранее, а остальные функции будут налажены и запущены в течение этой ночи.

Напомним, что ранее о возобновлении функций "Киевстара" с сегодняшнего дня заявило СБУ. В то же время, даже сами российские хакеры намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" компании.

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