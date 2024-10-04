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Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

4 октября 2024 13:07
Карина Приходько - Редактор
Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупационной армии РФ
Хакеры за компьютерами. Иллюстративное фото: shutterstock
Карина Приходько - Редактор

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы поставщиков российской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Ссылаясь на источник, издание отметило, что украинские хакеры атаковали ряд вражеских ресурсов, относящихся к армии РФ или отслеживание перемещения людей по территории страны-агрессора.

В разведке рассказали, что киберспециалисты получили данные по следующим ресурсам:

  • okrug.ru (этот ресурс является поставщиками военного снаряжения и униформы для Министерства обороны РФ);
  • vashhotel.ru (отсюда хакеры получили доступ к данным пользователей, в том числе военнослужащим РФ, бронирующим жилье на территории России);
  • Gostpatent.ru (здесь содержится база данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки).

"Все указанные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ", — отметили в ГУР.

Напомним, 2 октября мы сообщали, что хакеры ГУР провели успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

кибератака хакеры война в Украине ГУР Россия

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