Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупационной армии РФ

Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы поставщиков российской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кибератака на ресурсы СМИ
Ссылаясь на источник, издание отметило, что украинские хакеры атаковали ряд вражеских ресурсов, относящихся к армии РФ или отслеживание перемещения людей по территории страны-агрессора.
В разведке рассказали, что киберспециалисты получили данные по следующим ресурсам:
- okrug.ru (этот ресурс является поставщиками военного снаряжения и униформы для Министерства обороны РФ);
- vashhotel.ru (отсюда хакеры получили доступ к данным пользователей, в том числе военнослужащим РФ, бронирующим жилье на территории России);
- Gostpatent.ru (здесь содержится база данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки).
"Все указанные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ", — отметили в ГУР.
Напомним, 2 октября мы сообщали, что хакеры ГУР провели успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".
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