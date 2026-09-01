Как ветеран перевел свой бизнес на солнечную энергию и экономит

Ветеран и владелец мастерской керамики Михаил Писанец. Фото: Новини.LIVE

Энергетический кризис в Украине — это уже не новость. Прошедшая зима была тяжелой не только для граждан, но и для украинского бизнеса. Предприятия еще с лета готовятся к предстоящему непростому сезону. Ветеран Михаил Писанец установил солнечные панели для производства шамотной керамики.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала в мастерской.

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Бизнес во время войны: как ветеран создает керамику на солнечной энергии

Михаил Писанец более 30 лет занимается шамотной керамикой. Это огнеупорная плитка ручной работы, которую используют для отделки интерьера. Облицовка печей, каминов, барбекю, саун и не только.

Ветеран и владелец керамической мастерской Михаил Писанец. Фото: Новини.LIVE

Однако в 2015 году Михаил приостановил бизнес, чтобы встать на защиту страны. Более года служил в зенитном дивизионе под Мариуполем. На поле боя вернулся после начала полномасштабного вторжения и участвовал в боевых заданиях на различных направлениях: в сражениях за Киев, Николаев, Херсонской области и Бахмут. Сейчас стремится дать мастерской второе дыхание — максимально экологичное.

"Одно из самых перспективных направлений для плитки ручной работы, которую мы изготавливаем — это экспорт. Это западные рынки, где потребитель ценит и готов заплатить за продукцию ручной работы. Такой потребитель ценит экологичность изделия. Я очень давно хотел установить солнечную станцию, но при этом очень сильно сомневался в целесообразности. Шамотная керамика требует обжига при очень высоких температурах. Мало кто может себе это позволить. У меня достаточно мощные печи, и это было непросто, потому что маленькая солнечная станция не дала бы никакого эффекта", — рассказывает Михаил Писанец.

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Этот проект — пример промышленного использования зеленой энергии в сфере малого бизнеса. Он установил наиболее оптимальный для себя комплект: гибридный инвертор на 80 кВт, 129 солнечных панелей и аккумуляторные батареи на 40 кВт.

Солнечные панели на производстве. Фото: Новини.LIVE

Солнечную станцию установили на крыше производственного цеха. Каждый цикл занимает до 30 часов: два световых дня, параллельное использование накопленного заряда на аккумуляторных батареях и централизованной системы. Бизнес Михаила — активный потребитель. Днём он продаёт избыточную энергию в сеть, а ночью покупает недостающую энергию.

"Как ветеран я получил два гранта — это 1,5 миллиона гривен от Украинского ветеранского фонда и 200 тысяч гривен от КГГА. Также я вложил свои средства. Общий бюджет превысил 2,5 миллиона гривен", — поделился деталями финансирования Михаил.

Первый обжог на солнечной энергии в мастерской Михаила Писанца. Фото: Новини.LIVE

Переход на возобновляемую энергию продиктован и кризисом в стране. Прошлой зимой Михаил не смог нормально работать. Обжог требует 30 часов постоянного электроснабжения. Отключения не только приостанавливали процесс, но и приводили к убыткам — потерю 10% изделий. Повторный запуск печей снова и снова останавливался из-за отключений электроэнергии.

Первый обжог. Фото: Новини.LIVE

Солнечные панели решают несколько задач одновременно: экологичность, экономия, практически полная независимость от централизованной сети. Однако остается риск повреждения и уничтожения станции во время российских обстрелов. Несколько панелей Михаила не пережили последнюю атаку.

"Было выведено из строя 5 панелей, их пришлось заменить. Примерно месяц солнечной генерации ушел на то, чтобы их заменить. Вместе с работой это обошлось приблизительно в 40 тысяч гривен", — подводит итоги владелец бизнеса.

Михаил убежден, что бизнес должен быть экологичным. Еще до установки станции

он разработал собственную технологию изготовления плитки с использованием стеклобоя. В будущем, после окончания войны, он стремится восстановить прежние мощности мастерской, укрепить станцию и работать за счет солнечной энергии.

Отметим, что переработка отходов, максимальное использование материалов и переход на «зеленую» энергетику — одно из условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как правильно выбрать солнечные панели для вашего дома. Важную роль играют регион, количество солнечных дней, угол наклона крыши и затенение возле дома.

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