Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Керамика на солнечной энергии: как ветеран Михаил Писанец изменил свой бизнес

Керамика на солнечной энергии: как ветеран Михаил Писанец изменил свой бизнес

Ua ru
1 сентября 2026 06:39
Как ветеран перевел свой бизнес на солнечную энергию и экономит
Ветеран и владелец мастерской керамики Михаил Писанец. Фото: Новини.LIVE

Энергетический кризис в Украине — это уже не новость. Прошедшая зима была тяжелой не только для граждан, но и для украинского бизнеса. Предприятия еще с лета готовятся к предстоящему непростому сезону. Ветеран Михаил Писанец установил солнечные панели для производства шамотной керамики.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала в мастерской.

Реклама

Бизнес во время войны: как ветеран создает керамику на солнечной энергии

Михаил Писанец более 30 лет занимается шамотной керамикой. Это огнеупорная плитка ручной работы, которую используют для отделки интерьера. Облицовка печей, каминов, барбекю, саун и не только.

Михайло Писанець
Ветеран и владелец керамической мастерской Михаил Писанец. Фото: Новини.LIVE

Однако в 2015 году Михаил приостановил бизнес, чтобы встать на защиту страны. Более года служил в зенитном дивизионе под Мариуполем. На поле боя вернулся после начала полномасштабного вторжения и участвовал в боевых заданиях на различных направлениях: в сражениях за Киев, Николаев, Херсонской области и Бахмут. Сейчас стремится дать мастерской второе дыхание — максимально экологичное.

"Одно из самых перспективных направлений для плитки ручной работы, которую мы изготавливаем — это экспорт. Это западные рынки, где потребитель ценит и готов заплатить за продукцию ручной работы. Такой потребитель ценит экологичность изделия. Я очень давно хотел установить солнечную станцию, но при этом очень сильно сомневался в целесообразности. Шамотная керамика требует обжига при очень высоких температурах. Мало кто может себе это позволить. У меня достаточно мощные печи, и это было непросто, потому что маленькая солнечная станция не дала бы никакого эффекта", — рассказывает Михаил Писанец.

Читайте также:

Этот проект — пример промышленного использования зеленой энергии в сфере малого бизнеса. Он установил наиболее оптимальный для себя комплект: гибридный инвертор на 80 кВт, 129 солнечных панелей и аккумуляторные батареи на 40 кВт.

сонячні панелі
Солнечные панели на производстве. Фото: Новини.LIVE

Солнечную станцию установили на крыше производственного цеха. Каждый цикл занимает до 30 часов: два световых дня, параллельное использование накопленного заряда на аккумуляторных батареях и централизованной системы. Бизнес Михаила — активный потребитель. Днём он продаёт избыточную энергию в сеть, а ночью покупает недостающую энергию.

"Как ветеран я получил два гранта — это 1,5 миллиона гривен от Украинского ветеранского фонда и 200 тысяч гривен от КГГА. Также я вложил свои средства. Общий бюджет превысил 2,5 миллиона гривен", — поделился деталями финансирования Михаил.

кераміка
Первый обжог на солнечной энергии в мастерской Михаила Писанца. Фото: Новини.LIVE

Переход на возобновляемую энергию продиктован и кризисом в стране. Прошлой зимой Михаил не смог нормально работать. Обжог требует 30 часов постоянного электроснабжения. Отключения не только приостанавливали процесс, но и приводили к убыткам — потерю 10% изделий. Повторный запуск печей снова и снова останавливался из-за отключений электроэнергии.

Виробництво кераміки Михайла Писанця
Первый обжог. Фото: Новини.LIVE

Солнечные панели решают несколько задач одновременно: экологичность, экономия, практически полная независимость от централизованной сети. Однако остается риск повреждения и уничтожения станции во время российских обстрелов. Несколько панелей Михаила не пережили последнюю атаку.

"Было выведено из строя 5 панелей, их пришлось заменить. Примерно месяц солнечной генерации ушел на то, чтобы их заменить. Вместе с работой это обошлось приблизительно в 40 тысяч гривен", — подводит итоги владелец бизнеса.

Михаил убежден, что бизнес должен быть экологичным. Еще до установки станции
он разработал собственную технологию изготовления плитки с использованием стеклобоя. В будущем, после окончания войны, он стремится восстановить прежние мощности мастерской, укрепить станцию и работать за счет солнечной энергии.

Отметим, что переработка отходов, максимальное использование материалов и переход на «зеленую» энергетику — одно из условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как правильно выбрать солнечные панели для вашего дома. Важную роль играют регион, количество солнечных дней, угол наклона крыши и затенение возле дома.

Также журналисты Новини.LIVE писали об ошибках, которые допускают владельцы солнечных станций. Например, даже тонкий слой пыли может снижать объем вырабатываемой электроэнергии.

ветераны бизнес блэкаут солнечные панели зеленая энергетика
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации