Як ветеран перевів бізнес на сонячну енергію та заощаджує

Ветеран та власник майстерні кераміки Михайло Писанець. Фото: Новини.LIVE

Енергетична криза в Україні — це вже не новина. Минула зима була важкою не лише для громадян, а українського бізнесу. Підприємства ще з літа готуються до наступного непростого сезону. Ветеран Михайло Писанець встановив сонячні панелі для виробництва шамотної кераміки.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала у майстерні.

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Бізнес у час війни: як ветеран створює кераміку на сонячній енергії

Михайло Писанець більше 30 років займається шамотною керамікою. Це вогнетривка плитка ручної роботи, яку використовують для оздоблення інтер'єру. Облицювання печі, каміну, барбікю, саун і не тільки.

Ветеран та власник майстерні кераміки Михайло Писанець. Фото: Новини.LIVE

Однак у 2015 році Михайло поставив бізнес на паузу, став на захист країни. Більше року служив в зенітному дивізіоні біля Маріуполя. На поле бою повернувся після початку повномасштабного вторгнення і брав участь у бойових завданнях на різних напрямках: битви за Київ, Миколаїв,

Херсонщину та Бахмут. Нині прагне подарувати майстерні друге дихання — максимально

екологічне.

"Один з найбільш перспективних напрямків для плитки ручної роботи, яку ми робимо — це експорт.

Це західні ринки, де споживач цінує і готовий заплатити за продукцію ручної роботи. Такий споживач цінує екологічність виробу. Я дуже давно хотів встановити сонячну станцію, але при тому дуже сильно ввагався в доцільності. Шамотна кераміка вимагає випалу на дуже високих температурах. Мало хто може собі це дозволити. У мене досить потужні печі, і це було непросто, бо маленька сонячна станція не дала б жодного ефекту", — розповідає Михайло Писанець.

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Цей проєкт — приклад промислового використання зеленої енергії в сфері малого бізнесу. Він встановив найбільш оптимальний для нього набір: гібридний інвертора 80 кВт, 129 сонячних панелей і акумуляторні батареї на 40 кВт.

Сонячні панелі на виробництві. Фото: Новини.LIVE

Сонячну станцію встановили на даху виробництва. Кожен випал займає до 30 годин: два світлові дні, суміжне використання накопиченого заряду на акумуляторних батареях і централізованої системи. Бізнес Михайла — активний сподживач. Вдень продає надлишкову енергію в мережу, вночі

закуповує недостачу.

"Як ветеран я отримав два гранти — це 1,5 мільйона грн від Українського ветеранського фонду та 200 тисяч грн від КМДА. Також я додав свої кошти. Загальний бюджет перевищив 2,5 мільйона гривень", — поділився деталями фінансування Михайло.

Перший випал на сонячній енергії в майстерні Михайла Писанця. Фото: Новини.LIVE

Перехід на відновлювану енергію замовлений і кризою в країні. Минулої зими Михайло не зміг нормально працювати. Випал потребує 30 годин постійного електропостачання. Відключення не лише ставили процес на паузу, а й створювали збитки

— втрату 10% виробів. Повторний перезапуск печей знову і знову зупинявся через блекаути.

Перший випал. Фото: Новини.LIVE

Сонячні панелі вирішують кілька завдань одночасно: екологічність, заощадження, практично повна незалежність від централізованої мережі. Однак, залишається ризик пошкодження та знищення станції під час російських обстрілів. Кілька панелей Михайла не пережили останню атаку.

"Було виведено з ладу 5 панелей, їх довелося замінити. Приблизно місяць сонячної генерації пішов на те, щоб замінити. Разом з роботою це коштувало близько 40 тисяч гривень", — підсумовує власник бізнесу.

Михайло переконаний, що бізнес має бути екологічний. Ще до встановлення станції

розробив власну технологію виготовлення плитки з використанням склобою. У майбутньому, після завершення війни, прагне повернути минулі потужності майстерні, підсилити станцію та працювати завдяки сонячній енергії.

Зазначимо, що переробка відходів, максимальне відпрацювання матеріалів та перехід на зелену енергетику — одна з умов руху України до ЄС.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як правильно обрати сонячні панелі для вашого будинку. Важливу роль відіграють регіон, кількість сонячних днів, кут даху та затінення біля будинку.

Також журналісти Новини.LIVE писали про помилки, які допускають власники сонячних станцій. Наприклад, навіть тонкий шар пилу може зменшувати обсяг виробленої електроенергії.