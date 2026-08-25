Касается всей Европы: Буданов о защите Черноморского региона

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Иванна Чайка редактор политических новостей

Безопасность Чёрного моря касается не только Украины, но и всей Европы и Средиземноморья. Ведь через этот регион проходят маршруты, от которых зависят мировая продовольственная и европейская морская безопасность.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью итальянскому изданию La Stampa, передает Новини.LIVE.

Защита судоходства и ПВО: Буданов назвал приоритеты для Черного моря

"Черное море — не локальный вопрос. По нему проходят маршруты, от которых зависят продовольственная безопасность мира и морская безопасность Европы и Средиземноморья. Страна с морскими традициями, такая как Италия, может понять эту логику лучше других", — подчеркнул Буданов.

По его словам, Италия и другие европейские страны могут внести конкретный вклад в укрепление безопасности Черноморского региона. Среди ключевых направлений Буданов назвал защиту судоходства и морских коридоров, противовоздушную и противокорабельную оборону, а также страховое покрытие.

"Защита судоходства, противовоздушная и противокорабельная оборона, страховое покрытие, защита коридоров — это сферы, в которых прежде всего Италия и Европа могут внести конкретный вклад, не повышая риска эскалации", — отметил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что нынешняя война против России является самым жестоким этапом борьбы Украины за независимость в новейшей истории. По его словам, 35 лет назад Украина восстановила свою историческую субъектность, а теперь вновь вынуждена бороться против попыток России вернуть ее под свой контроль. В то же время глава ОП подчеркнул, что Украина борется не только за собственное существование, но и за новую систему глобальной безопасности.

Политический аналитик Виктор Таран назвал главными тезисами интервью Буданова ситуацию на фронте, вопрос выборов во время войны и перспективы прочного мира. По его словам, Россия продолжает наступать, однако её потери уже превышают возможности пополнения армии, поэтому ресурсы для бесконечного продвижения не безграничны. Таран также отметил, что для устойчивого мира Украине нужны европейская поддержка и гарантии, которые не позволят России восстановить силы для новой агрессии.