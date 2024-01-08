Карась прокомментировал скандал с Гринкевичем и объяснил, почему случаются такие истории

Военный Евгений Карась с журналистом Денисом Кошельником. Фото: скриншот с видео

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был взят под стражу за попытку дать взятку сотруднику ДБР в конце декабря. В обществе история с семьей Гринкевичей и нажитыми средствами на армии вызвала негодование.

О том, почему в Украине до сих пор случаются такие скандалы, рассказал общественный активист и военный Евгений Карась в интервью журналисту Денису Кошельнику.

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По мнению Карася, топовые государственные преступники — это отдельный вид коррупционеров.

"Это фигура, которая возглавляет государство для того, чтобы его грабить и уничтожать в своих антинародных, антисоциальных, антиобщественных целях", — сказал он.

Военный объяснил, что коррупция бессмертна, потому что с каждым разоблачением фигуранты становятся все более опытными и приобретают новые связи.

"Например, он украл, заработал определенное количество средств, его разоблачили, он занес взятку для того, чтобы решить с судьей, прокурором, запугать следователя и детектива или просто затянуть дело. И он выходит на свободу и становится более опытным в этих процессах, в у него остаются средства и на следующий раунд он заходит со связями и опытом, что по закону его будет невозможно посадить", — рассказал Карась.

Напомним, что супруга предпринимателя Игоря Гринкевича Светлана работает в университете "Львовская политехника". Несмотря на коррупционный скандал, в который попал ее муж, увольнять женщину из образовательного учреждения не планируют.

Также мы писали, что художница Соня Морозюк, семью жениха которой подозревают в хищении средств Минобороны Украины, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что она здесь ни при чем.