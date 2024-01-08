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Карась прокоментував скандал з Гринкевичем та пояснив, чому трапляються такі історії

8 січня 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Карась прокоментував скандал з Гринкевичем та пояснив, чому трапляються такі історії
Військовий Євген Карась з журналістом Денисом Кошельніком. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Львівського бізнесмена Ігора Гринкевича взяли під варту за спробу дати хабаря співробітнику ДБР наприкінці грудня. У суспільстві історія з сім'єю Гринкевичів та нажитими коштами на армії викликала обурення.

Про те, чому в Україні досі трапляються такі скандали розповів громадський активіст та військовий Євген Карась в інтерв'ю журналісту Денису Кошельніку.

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На думку Карася, топові державні злочинці — це окремий вид корупціонерів.

"Це фігура, яка очолює державу для того, щоб її грабувати і знищувати у своїх антинародних, антисоціальних, антисуспільних цілях", — сказав він.

Військовий пояснив, що корупція безсмертна, тому що з кожним викриттям фігуранти стають все досвідченішими і здобувають нові зв'язки.

"Наприклад, він вкрав, заробив певну кількість коштів, його викрили, він заніс хабар для того, щоб вирішити з суддею, прокурором, залякати слідчого та детектива або просто затягнути справу. І він виходить на свободу й стає більш досвідченим в цих процесах, у нього лишаються кошти і на наступний раунд він заходить зі зв'язками та досвідом, що по закону його буде неможливо посадить", — розповів Карась.

Нагадаємо, що дружина підприємця Ігоря Гринкевича Світлана працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують

Також ми писали, що художниця Соня Морозюк, сім'ю нареченого якої підозрюють у розкраданні коштів Міноборони України, прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що вона тут ні до чого.

 

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