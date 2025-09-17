Украинские беженцы. Фото: Ukrayina.pl

В Канаде украинские мужчины, которые подали документы на постоянное проживание, получают от Министерства иммиграции письма. В них содержится просьба предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на канал "Украинская Канада".

Пост на канале. Фото: скриншот

Канада требует от украинцев справки об освобождении от армии

По информации издания, многие мужчины, которые стремятся стать постоянными резидентами Канады, получают так называемые "Письма счастья" (Procedural fairness letter) от канадского IRCC. В этих письмах иммиграционный офицер просит предоставить подтверждение, что заявитель не проходил военную службу и не был призван во время военного положения в Украине.

Пост на канале. Фото: скриншот

В паблике также показали пример письма, которое получил один из читателей. Заявитель уже предоставил предварительный ответ на запрос о военной службе, добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил в армии. Однако этого оказалось недостаточно для канадского офицера.

В документе отмечается, что в Украине мужчины с 25 лет подлежат обязательной военной службе. Призыв был отменен в 2012 году, но восстановлен в 2014-м, а после российского вторжения в 2022 году все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели увольнения, должны были зарегистрироваться в военкоматах и пройти медицинский осмотр. Поэтому канадские офицеры требуют предоставить заверенную копию документа об увольнении или другие военные документы, выданные соответствующими украинскими органами.

Стоит отметить, что в паблике удалили этот пост.

