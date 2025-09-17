Відео
Головна Новини дня Канада вимагає від українців докази, що вони не ухилянти — ЗМІ

Канада вимагає від українців докази, що вони не ухилянти — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 21:15
Канада вимагає від українців довідки про звільнення від армії
Українські біженці. Фото: Ukrayina.pl

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують від Міністерства імміграції листи. В них міститься прохання надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на канал "Українська Канада".

За інформацією видання, багато чоловіків, які прагнуть стати постійними резидентами Канади, отримують так звані "Листи щастя" (Procedural fairness letter) від канадського IRCC. У цих листах імміграційний офіцер просить надати підтвердження, що заявник не проходив військову службу та не був призваний під час воєнного стану в Україні.

У пабліку також показали приклад листа, який отримав один із читачів. Заявник уже надав попередню відповідь на запит щодо військової служби, додав приписне свідоцтво та пояснення, що ніколи не служив у армії. Проте цього виявилося недостатньо для канадського офіцера.

У документі зазначається, що в Україні чоловіки з 25 років підлягають обов’язковій військовій службі. Призов був скасований у 2012 році, але відновлений у 2014-му, а після російського вторгнення 2022 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали звільнення, повинні були зареєструватися у військкоматах і пройти медичний огляд. Тому канадські офіцери вимагають надати засвідчену копію документа про звільнення або інші військові документи, видані відповідними українськими органами.

Варто зазначити, що у пабліку видалили цей пост.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що змінити правила перебування для українських біженців планує і Чехія.

Також дізнавайтеся, за які порушення в країнах Європи можна отримати штраф до 3 000 євро. 

Канада українці ухилянти
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
