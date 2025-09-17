Українські біженці. Фото: Ukrayina.pl

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують від Міністерства імміграції листи. В них міститься прохання надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на канал "Українська Канада".

Пост на каналі. Фото: скріншот

Канада вимагає від українців довідки про звільнення від армії

За інформацією видання, багато чоловіків, які прагнуть стати постійними резидентами Канади, отримують так звані "Листи щастя" (Procedural fairness letter) від канадського IRCC. У цих листах імміграційний офіцер просить надати підтвердження, що заявник не проходив військову службу та не був призваний під час воєнного стану в Україні.

Пост на каналі. Фото: скріншот

У пабліку також показали приклад листа, який отримав один із читачів. Заявник уже надав попередню відповідь на запит щодо військової служби, додав приписне свідоцтво та пояснення, що ніколи не служив у армії. Проте цього виявилося недостатньо для канадського офіцера.

У документі зазначається, що в Україні чоловіки з 25 років підлягають обов’язковій військовій службі. Призов був скасований у 2012 році, але відновлений у 2014-му, а після російського вторгнення 2022 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали звільнення, повинні були зареєструватися у військкоматах і пройти медичний огляд. Тому канадські офіцери вимагають надати засвідчену копію документа про звільнення або інші військові документи, видані відповідними українськими органами.

Варто зазначити, що у пабліку видалили цей пост.

