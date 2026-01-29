Александр Камышин, советник Президента по стратегическим вопросам

Сколько дронов-перехватчиков производит Украина и сколько миллионов в украинские дроны инвестируют наши партнеры — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

О миллионных инвестициях в дроны со стороны ЕС и США

Наша задача на этот год открывать совместное производство для украинской оборонки совместно с европейскими компаниями на территории Европы, чтобы увеличить финансирование и производство наших дронов для нашего фронта.

Первый такой проект был анонсирован в декабре прошлого года в Германии. Вскоре у нас будут первые дроны, произведенные на территории Германии за немецкие средства и направлены в Украину для нашей армии. А в Давосе мы с партнерами нарабатывали следующие проекты. Наша задача в этом году иметь не менее 10 таких проектов в Европе и мы их получим.

Также мы посчитали, что по состоянию на прошлый год у нас было 105 млн долларов в украинскую оборонку. В этом году уже есть первая сделка на 700 млн и это дает все надежды, что сумма инвестиций в этом году достигнет более 1 млрд долларов. И это только начало.

Со США у нас есть проект дрон-дил, который обсуждают правительства наших стран. В рамках этого проекта есть движение на рабочем уровне, есть военный и индустриальный диалоги. Далее ожидаем соглашения на уровне администраций со США.

Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует

На сегодня мы производим больше дронов-перехватчиков, чем используем в защите нашего неба. Дальше вопрос — как мы будем наращивать экипажи, тренировать их, как будем наращивать радарное поле и интегрировать все это в единую систему. Последние кадровые изменения в ПВО дают хорошую надежду на то, что мы движемся в правильном направлении.

В наших дронах все больше и больше внедрений искусственного интеллекта. Также есть дроны с донаведением и это как минимум на 30% повышает эффективность их использования.