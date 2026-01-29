Олександр Камишин, радник Президента зі стратегічних питань

Скільки дронів-перехоплювачів виробляє Україна і скільки мільйонів в українські дрони інвестують наші партнери — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Про мільйонні інвестиції в дрони з боку ЄС та США

Наша задача на цей рік відкривати спільне виробництво для української оборонки спільно з європейськими компаніями на території Європи, щоби збільшити фінансування і виробництва наших дронів для нашого фронту.

Перший такий проєкт був анонсований торік у грудні в Німеччині. Невдовзі у нас будуть перші дрони, вироблені на території Німеччини за німецькі кошти і направлені в Україну для нашого війська. А у Давосі ми із партнерами напрацьовували наступні проєкти. Наша задача цього року мати щонайменше 10 таких проєктів у Європі і ми їх отримаємо.

Також ми порахували, що станом на минулий рік у нас було 105 млн доларів в українську оборонку. Цьогоріч вже є перша угода на 700 млн і це дає всі надії, що сума інвестицій цього року сягне більше 1млрд доларів. І це тільки початок.

Зі США у нас є проєкт дрон-діл, який обговорюють уряди наших країн. В рамках цього проєкту є рух на робочому рівні, є військовий та індустріальний діалоги. Далі очікуємо на угоди на рівні адміністрацій зі США.

Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує

На сьогодні ми виробляємо більше дронів-перехоплювачів, ніж використовуємо у захисті нашого неба. Далі питання — як ми будемо нарощувати екіпажі, тренувати їх, як будемо нарощувати радарне поле та інтегрувати все це у єдину систему. Останні кадрові зміни у ППО дають хорошу надію на те, що ми рухаємося у правильному напрямку.

У наших дронах все більше і більше запроваджень штучного інтелекту. Також є дрони із донаведенням і це як мінімум на 30% підвищує ефективність їх використання.