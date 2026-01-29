Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 06:05
Україна виробляє все більше дронів-перехоплювачів - Камишин Скріншот відео
Олександр Камишин, радник Президента зі стратегічних питань

Скільки дронів-перехоплювачів виробляє Україна і скільки мільйонів в українські дрони інвестують наші партнери — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Про мільйонні інвестиції в дрони з боку ЄС та США

Наша задача на цей рік відкривати спільне виробництво для української оборонки спільно з європейськими компаніями на території Європи, щоби збільшити фінансування і виробництва наших дронів для нашого фронту.

Реклама
Читайте також:

Перший такий проєкт був анонсований торік у грудні в Німеччині. Невдовзі у нас будуть перші дрони, вироблені на території Німеччини за німецькі кошти і направлені в Україну для нашого війська. А у Давосі ми із партнерами напрацьовували наступні проєкти. Наша задача цього року мати щонайменше 10 таких проєктів у Європі і ми їх отримаємо.

Також ми порахували, що станом на минулий рік у нас було 105 млн доларів в українську оборонку. Цьогоріч вже є перша угода на 700 млн і це дає всі надії, що сума інвестицій цього року сягне більше 1млрд доларів. І це тільки початок.

Зі США у нас є проєкт дрон-діл, який обговорюють уряди наших країн. В рамках цього проєкту є рух на робочому рівні, є військовий та індустріальний діалоги. Далі очікуємо на угоди на рівні адміністрацій зі США.

Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує

На сьогодні ми виробляємо більше дронів-перехоплювачів, ніж використовуємо у захисті нашого неба. Далі питання — як ми будемо нарощувати екіпажі, тренувати їх, як будемо нарощувати радарне поле та інтегрувати все це у єдину систему. Останні кадрові зміни у ППО дають хорошу надію на те, що ми рухаємося у правильному напрямку.

У наших дронах все більше і більше запроваджень штучного інтелекту. Також є дрони із донаведенням і це як мінімум на 30% підвищує ефективність їх використання.

ППО дрони війна в Україні війна
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації