Камышин объяснил, что Украина должна освоить математику войны

Александр Камышин. Фото: Facebook

Бывший министр по вопросам стратегических промышленностей Александр Камышин отметил, что Украина начала эту войну только с отвагой. Зато сейчас украинские защитники регулярно бьют вглубь России, и это уже ни для кого не новость.

Об этом Камышин сообщил во время пресс-конференции в Украинском доме в Давосе, сообщают Новини.LIVE.

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Украина бьет вглубь России

Экс-глава Минстратегпрома подчеркнул, что удары по территории России — это уже "нормализация", которую нужно продолжать.

По его словам, сейчас Украине нужно заниматься "математикой войны" — считать все в оборонной промышленности и делать больше в самой войне.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что нашему государству необходимо вмешательство международных миротворцев, чтобы предотвратить следующее нападение России. Но это лишь часть гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Напомним, нардеп Елизавета Яська объяснила пользу от форума в Давосе для Украины.