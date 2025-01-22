Камишін пояснив, що Україна має освоїти математику війни

Олександр Камишін. Фото: Facebook

Колишній міністр із питань стратегічних промисловостей Олександр Камишін наголосив, що Україна почала цю війну лише з відвагою. Натомість зараз українські захисники регулярно бʼють вглиб Росії, і це вже ні для кого не новина.

Про це Камишін повідомив під час пресконференції в Українському домі в Давосі, повідомляють Новини.LIVE.

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Україна б'є вглиб Росії

Ексочільник Мінстратегпрому наголосив, що удари по території Росії — це вже "нормалізація", яку потрібно продовжувати.

За його словами, зараз Україні потрібно займатися "математикою війни" — рахувати все в оборонній промисловості та робити більше в самій війні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі у швейцарському Давосі заявив, що нашій державі необхідне втручання міжнародних миротворців, щоб запобігти наступному нападу Росії. Але це лише частина безпекових гарантій, яких потребує Україна.

Нагадаємо, нардепка Єлизавета Яська пояснила користь від форуму у Давосі для України.