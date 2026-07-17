Какова была солнечная активность: магнитные бури сегодня

Головная боль у мужчины. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

На Земле в пятницу, 17 июля, магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 17 июля

Как известно, за прошедшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса С, которые существенно не влияют на Землю. Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 июля

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 10.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Предупреждения помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Как писали Новини.LIVE, сегодня будет сухая и жаркая погода, ведь столбики термометров поднимутся до +34 °C. Несмотря на это, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

В ближайшие выходные сухая погода также будет преобладать в большинстве областей. Синоптики призвали украинцев не забывать о защите от ультрафиолета во время отдыха на солнце.