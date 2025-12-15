Новый год и Рождество в Европе — как украсили главные елки в США и ЕС

Новогодние елки в Берлине. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Во время рождественских праздников крупные города Европы и США превращаются в настоящие сказочные локации с ярмарками и пышными украшениями. Уже скоро, 25 декабря, мир будет праздновать Рождество и Новый год, поэтому во всех городах установили новогодние елки.

Журналисты Новини.LIVE рассказали, как в разных странах мира украшают главные рождественские елки и какие традиции с ними связаны.

Как украсили елку в Париже

В Париже рождественская атмосфера начинается с легендарных универмагов. Во время праздников они становятся не просто местами для покупок, а полноценными художественными пространствами. Витрины таких культовых локаций, как Galeries Lafayette, готовят заранее — работа над ними начинается почти за год до Рождества. Центральным событием остается установка главной елки под куполом галереи, традиция которой длится уже почти полвека, с 1976 года.

В этом году рождественскую елку создала известный иллюстратор Жанна Деталант. Торжественное открытие состоялось еще 12 ноября. Высота зеленой красавицы достигает 16 метров, а для ее оформления использовали почти 8 километров светодиодных гирлянд, 560 килограммов лент и около 300 килограммов ткани.

Елка стала не просто инсталляцией, а частью масштабного рождественского маршрута с витринами, персонажами и праздничными сценами. Вечером вся композиция оживает благодаря световому шоу. Каждый год елка в Galeries Lafayette кардинально меняется, но при этом остается уникальной. Зимой здесь также традиционно открывается каток на террасе, который работает с 1 декабря до 4 января.

Как украсили главную елку в Берлине

В Берлине главную рождественскую елку Германии установили в конце ноября, а праздничные огни зажгли в первый адвент. В этом году это живая ель, привезенная из Тюрингии.

Ее украсили более 14 тысячами энергоэффективных LED-фонариков и золотистыми декоративными элементами. Возле елки традиционно собираются жители города и туристы, а рядом работает рождественская ярмарка, где можно попробовать праздничные блюда, приобрести подарки и провести время с семьей. Большинство ярмарок в Берлине завершают работу около 25 декабря.

Как нарядили елку в Вашингтоне

В Вашингтоне рождественские елки устанавливают в каждом районе, однако символическими считаются две. Первая - национальная рождественская елка возле Белого дома, вторая - так называемая народная елка рядом с Капитолием. Народной ее называют потому, что ежегодно один из штатов США дарит дерево столице. На этот раз елку привезли из штата Невада. Ее украшали жители штата собственноручно изготовленными украшениями.

Зажигание огней на елке возле Капитолия ежегодно осуществляет спикер Палаты представителей. В этом году эту миссию выполнил Майк Джонсон. В США традиционно огни на рождественских елках зажигают после Дня благодарения.

Национальную елку возле Белого дома в этом году привезли из штата Вирджиния. Рядом с ней устанавливают десятки маленьких деревьев, задонованих разными штатами страны. Торжественное зажжение огней происходит при участии президента и первой леди. В этом году церемония прошла 4 декабря, когда первая леди нажала символическую кнопку. Попасть на это событие могут все желающие, однако для этого нужно выиграть билеты в лотерее.

Напомним, Новини.LIVE писали ранее о ценах на елки в Европе. А еще читайте, как и откуда появилась традиция украшать елку.