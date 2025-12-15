Новий рік та Різдво в Європі — як прикрасили головні ялинки в США та ЄС

Новорічні ялинки у Берліні. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Під час різдвяних свят великі міста Європи та США перетворюються на справжні казкові локації із ярмарками та пишними прикрасами. Вже незабаром, 25 грудня, світ святкуватиме Різдво та Новий рік, тож у всіх містах встановили новорічні ялинки.

Журналісти Новини.LIVE розповіли, як у різних країнах світу прикрашають головні різдвяні ялинки та які традиції з ними пов’язані.

Реклама

Читайте також:

Як прикрасили ялинку у Парижі

У Парижі різдвяна атмосфера починається з легендарних універмагів. Під час свят вони стають не просто місцями для покупок, а повноцінними мистецькими просторами. Вітрини таких культових локацій, як Galeries Lafayette, готують заздалегідь — робота над ними починається майже за рік до Різдва. Центральною подією залишається встановлення головної ялинки під куполом галереї, традиція якої триває вже майже пів століття, з 1976 року.

Цьогоріч різдвяну ялинку створила відома ілюстраторка Жанна Деталант. Урочисте відкриття відбулося ще 12 листопада. Висота зеленої красуні сягає 16 метрів, а для її оформлення використали майже 8 кілометрів світлодіодних гірлянд, 560 кілограмів стрічок і близько 300 кілограмів тканини.

Ялинка стала не просто інсталяцією, а частиною масштабного різдвяного маршруту з вітринами, персонажами та святковими сценами. Увечері вся композиція оживає завдяки світловому шоу. Щороку ялинка в Galeries Lafayette кардинально змінюється але при цьому залишається унікальною. Взимку тут також традиційно відкривається ковзанка на терасі, яка працює з 1 грудня до 4 січня.

Як прикрасили головну ялинку у Берліні

У Берліні головну різдвяну ялинку Німеччини встановили наприкінці листопада, а святкові вогні запалили у перший адвент. Цього року це жива ялина, привезена з Тюрінгії.

Її прикрасили понад 14 тисячами енергоефективних LED-ліхтариків і золотистими декоративними елементами. Біля ялинки традиційно збираються мешканці міста та туристи, а поруч працює різдвяний ярмарок, де можна скуштувати святкові страви, придбати подарунки та провести час із родиною. Більшість ярмарків у Берліні завершують роботу близько 25 грудня.

Як вбрали ялинку у Вашингтоні

У Вашингтоні різдвяні ялинки встановлюють у кожному районі, однак символічними вважаються дві. Перша — національна різдвяна ялинка біля Білого дому, друга — так звана народна ялинка поруч із Капітолієм. Народною її називають тому, що щороку один зі штатів США дарує дерево столиці. Цього разу ялинку привезли зі штату Невада. Її прикрашали мешканці штату власноруч виготовленими прикрасами.

Запалення вогнів на ялинці біля Капітолію щороку здійснює спікер Палати представників. Цьогоріч цю місію виконав Майк Джонсон. У США традиційно вогні на різдвяних ялинках запалюють після Дня подяки.

Національну ялинку біля Білого дому цього року привезли зі штату Вірджинія. Поруч із нею встановлюють десятки маленьких дерев, задонованих різними штатами країни. Урочисте запалення вогнів відбувається за участі президента та першої леді. Цьогоріч церемонія пройшла 4 грудня, коли перша леді натиснула символічну кнопку. Потрапити на цю подію можуть усі охочі, однак для цього потрібно виграти квитки в лотереї.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали раніше про ціни на ялинки в Європі. А ще читайте, як та звідки з'явилась традиція прикрашати ялинку.